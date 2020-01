A Namur, on forme les Kid Noize de demain ! - Namur Matin - 13/01/2020 La Rock's chool propose désormais des ateliers en musique électronique ! La musique électronique, un phénomène qui grandit ! Le Directeur de la Rock's Cool l'a bien compris et répond à la demande du public en proposant des ateliers de musique électro . Et pas besoin de compétences particulières, on commence à zéro ! C'est la vocation de l'école : prendre les gens par la main et les aider à concrétiser leurs rêves musicaux. Différentes formes d'ateliers sont proposées. Pour la formation compète étalée sur une année, comptez 390 euros . A savoir 30 heures de cours en semi-individuel . C'est dans les nouveaux studios du Delta à Namur que les cours seront dispensées. Le directeur, Michaël Mathieu était l'invité de Namur Matin ce lundi. Il était accompagné d'Oswald Chakri, formateur en musique électro....