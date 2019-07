A la découverte du castor au Domaine provincial de Chevetogne !

Partez à la découverte du castor - Namur Matin - 31/07/2019 Partez à la découverte du castor au Domaine provincial de Chevetogne ! Chaque dimanche de la saison, un guide vous attend pour vous emmener à travers le Domaine à la découverte de sa spécialité : les oiseaux, le rucher, le parcours Vita, la gestion forestière … Il y a toute une palette de thématiques à découvrir pour en apprendre plus sur le Domaine, entre forêt et loisirs. Cette balade nature est incluse dans le prix d'entrée, mais la réservation est vivement conseillée au 083/687.211 (accueil) car le nombre de participants est limité à 30 par dimanche. Le départ se fait à 10h ou 14h (uniquement en juin/juillet/août) au pavillon Info (sur l’esplanade). Les itinéraires des promenades proposées passent généralement par des sentiers peu carrossables. Nous conseillons aux parents de prévoir une poussette adaptée aux chemins forestiers. Les chaises roulantes sont déconseillées pour la majorité de ces rendez-vous, excepté "nature et contes", "curieux de nature" ou "les folies du Domaine", en spécifiant bien la présence d'un fauteuil roulant à la réservation. Les chiens ne sont pas autorisés durant les balades, afin de ne pas déranger la faune sur le chemin. Ce 18 aout, balade sur la thématique "Découverte du Castor" .... Pour le guide cette balade, Luc Cleeremans, pas de doute le castor ressemble à de nombreux égards aux hommes. Ecoutez ce passionné au micro d'Isabelle Verjans