A Eghezée, une application qui recense les producteurs locaux ! - Namur Matin - 27/08/2019 Vous êtes à la recherche de producteurs de votre région ou d'un agenda de la commune, voire des actualités qui vous concernent directement .. Il y a quelques semaines, Damien Van Achter, spécialiste des nouvelles technologies et habitant la commune d'Eghezée, a lancé une application pour recenser tous les différents commerces et producteurs locaux de la commune d'Eghezée, mais qui propose aussi l'actualité locale et un agenda. Voici une chouette démarche qui va faire des petits ... Serge Othiers a pris contact avec Damien Van Achter