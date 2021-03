6000 km entre la Belgique, la France et le Maroc pour une bonne cause - Namur Matin - 25/03/2021 Parcourir en voiture plus de 6000 km entre la Belgique, la France et le Maroc pour une bonne cause, c'est le défi qu'espèrent relever deux étudiants de la Bruyère en province de Namur Ce défi ne se fait pas dans n'importe quelle voiture puisqu'il le feront en 4 L - modèle mythique de la marque Renault dans les années 60 ! C'est le véhicule de référence pour cette 25ème édition du Raid 4L Trophy auquel ils vont participer en 2022. Justin Wiame et Auguste Mailleux espèrent pouvoir être prêts pour le départ le 17 février 2022 et c'est Auguste que nous détaille le but de ce projet Et vous pouvez les suivre via FACEBOOK