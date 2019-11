600 milliards de dollars dans la nature

CNCD 11 11 11 justice fiscale - Les paradis fiscaux dans le collimater du CNCD 11 11 11 qui... C'est le FMI qui le dit! 600 milliards de dollars se baladent dans la nature et sont exemptés d'impôts. Et cet argent, le CNCD 11 11 11 aimerait bien qu'il soit taxé pour un objectif noble: la fin de la faim dans le monde. Dans le collimateur: les multinationales qui engendrent des profits gargantuesques en ne passant pas, ou très peu, par la case impôt. Le CNCD, Le centre national de la coopération au développement, souhaite une meilleure répartition du gâteau pour venir en aide aux plus nécessiteux. 1 personne sur 10 souffre de la faim et des maladies que cela entraîne. Cela ne résoudrait peut-être pas tout mais cela mettrait beaucoup de beurre dans les épinards…. Lutter contre la faim dans le monde, c'était la première mission du CNCD 11 11 11. Il s'agit d'une coupole qui regroupe environ 90 ONG. D'autres missions se sont ajoutées à la récolte de fonds. Comme la sensibilisation et la mobilisation des citoyens et des politiques en vue de l'aide au développement. Thomas NAGANT était invité dans la matinale de ce 8 novembre. Il est chargé de campagne CNCD 11 11 11. Il nous explique en quoi il s'agit d'une injustice flagrante. Chez nous, dans le namurois il y aura divers rendez-vous que vous retrouvez sur cncd.be ou sur la page facebook cncd 11 11 11 Namur. Un gros événement aura lieu le 12 décembre, en " clôture " de l’opération: la diffusion du film Kinshasa Beta Mbonda, de la réalisatrice belge Marie-Françoise Plissart, au Caméo.