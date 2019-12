55 mètres de haies à planter !! - Namur Matin - 11/12/2019 Les élèves de de l'école communale Belle-Vue à Namur mettent la main à la terre ! Le directeur de l’école, Stéphane Jahlay, était notre invité ce matin de Namur Matin : " cela fait partie d’un projet global : ça met en route les parents, les enfants, les enseignants toute la communauté éducative autour d’un projet vert, un projet de biodiversité. On s’installe sur ce terrain, on va y jouer. On a un potager, on a des poules…. " C’est un projet pédagogique qui a été pensé il y a 5 ans. Toutes les démarches ont été faites auprès de la ville pour pouvoir utiliser le terrain jouxtant l’école. Et les élèves ont mis la main à la pâte pour en faire quelque chose : " on a des photos magnifiques où il y a 250 à 300 élèves avec des pelles, des râteaux,… pour aplanir ce terrain, reboucher certaines tranchées… " se souvient le directeur. Au printemps, les enfants pourront investir et jouer dans cet espace vert !