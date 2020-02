200 emplois directs en Province de Namur et du Brabant Wallon - Namur Matin - 17/02/2020 200 emplois directs en Province de Namur et du Brabant Wallon Les clés de l’emploi vous attendent ce mardi à Gembloux Si vous cherchez du boulot dans la région de Gembloux, voilà qui devrait vous intéresser ! Il s’agit d’une organisation du CEDEG – le centre de Formation et de développement économique de Gembloux. Il y aura plus de 200 postes à pourvoir directement. L’événement s’appelle les « clefs de l’emplois ». Et c’est vraiment « tous secteurs confondus » comme l’explique Vanessa Delfosse, chargée de communication au CEDEG : « On a des postes d’ingénieurs, de postes de d’informaticiens, des mécaniciens, des chauffeurs, des ouvriers de production,…, on a contacté pas moins de 500 entreprises, on voulait avoir un beau panel d’offres d’emplois pour répondre à un maximum de demandeurs. » A côté des employeurs privés il y aura aussi des emplois dans le public, notamment à la Défense : « Là il y a énormément de postes à pourvoir également et très variés, ça va du cuisinier à l’Officier. On a aussi les TECS qui seront présents ainsi que d’autres grands noms. » Concrètement, Vanessa Delfosse vous explique ce à quoi vous devez vous attendre : « Il y aura un espace recrutement avec une trentaine d’employeurs avec 200 postes qui seront accessibles et un espace formation avec une 20ène d’organisme.» L’idée est de mettre en commun directement les demandeurs d’emplois face à un poste à pourvoir : « de cette manière les demandeurs d’emplois peuvent se vendre et défendre leur cv. Et puis connaitre les tenants et aboutissants des postes proposés. » Les clefs pour l’emploi c’est de 13h30 à 18h Rendez-vous au foyer communal de Gembloux Place Arthur Lacroix 4 Entrée gratuite https://www.clespourlemploi.be/