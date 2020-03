20 heures de couture le week-end dernier pour une habitante de Yvoir

Les couturières font désormais partie des héros de notre quotidien

Cette pensionnée de 56 ans donne tout ce qu’elle peut pour venir en aide à ceux qui en ont le plus besoin.

Et c’est l’entourage de sa maman qui réside dans un home à Bruxelles qui en a bénéficier en premier. Elle explique : " Ma petite maman est dans un Home. Ils n’avaient absolument aucune protection pour les soignants, les aides-soignantes, les dames de cuisine,…. On m’a demandé donc comme que je suis couturière de faire des masques. C’est comme ça que j’ai commencé et puis de fil en aiguille j’ai mis mon poste sur Facebook et puis j’ai eu des demandes. Entre autre, un médecin du poste de garde de Bouge qui m’a demandé si je voulais bien réaliser des masques pour eux car ils sont en manque et ne savaient pas du tout si le gouvernement allait en livrer rapidement. J’ai fait ce que j’ai pu mais j’ai bien expliqué que les matières premières manquent. "

Geneviève continue à son échelle à participer. Elle souligne que la commune de Yvoir via son CPAS met des kits de couture pour masque à disposition.

Si vous voulez aider Geneviève Bourlon vous pouvez lui envoyer un message sur son profil facebook.

Elle explique ce dont elle a besoin dans l’interview audio.