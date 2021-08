1ère édition du Festival Poilant à Falaën ces 21 et 22 aout et ce pour la bonne cause !

Le Festival Poilant a pour but de soutenir la cause animale à travers un festival d’humour proche de la nature, de sensibiliser le public à la réalité de terrain grâce à l’humour, de permettre au public et aux refuges de se rencontrer dans un but de sensibilisation, avec d’éventuelles adoptions à la clé.

Un marathon du rire étalé sur deux jours. Plusieurs artistes-humoristes confirmés présenteront leur spectacle et leurs sketchs, pour soutenir la cause animale. L’évènement se veut être dynamique, mettant en exergue des valeurs fortes, en véhiculant l’humeur et l’humour nécessaires pour vous faire passer un moment caritatif inoubliable. Vincent Pagé, Sofia Syko, Antoine Donneaux, Youri Garfiniel, Bénédicte Philippon ; Inno Jp, Kostia, Gizèle et d’autres s’uniront pour la cause animale ! Détails et réservations via ce LIEN

Un festival d'humour donc et caritatif puisque tous les bénéfices engrangés seront entièrement reversés à des associations qui défendent le bien-être animal.



Cet chouette évènement est l’initiative de Gisèle Fruiman et Romane Michel, deux amoureuses des animaux qui se sont associéés pour mettre en place ce festival qui veut sensibiliser le public à la cause.

Gisèle qui n'en est pas à son pas à son coup d'essai comme elle nous le confirme.