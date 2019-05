12eme journée du don d'organes et de la transplantation ! - Namur Matin - 24/05/2019 La 12ème Journée du Don d’organes et de la Transplantation au quotidien c'est aujourd'hui Il s'agit d'une initiative du Centre de Transplantation Pulmonaire du CHU UCL Namur en partenariat les Cliniques universitaires Saint-Luc de Bruxelles et de l'association Oxygène-Mont-Godinne. Des formations et ateliers de sensibilisation seront organisés . Le Federal Truck s’installera à la nouvelle entrée du site de Mont Godinne et proposera divers ateliers éducatif, à destination du grand public et des écoles de la région. L'objectif de cete journée est d'ouvrir la discussion sur le sujet dans les familles. Que faire si l'on souhaite être donneur, réponse du professeur Patrick Evrard, directeur du centre de transplantation pulmonaire