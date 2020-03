110 tonnes de vivres non périssables : l'Opération Arc-en-ciel compte sur vous

Ces 14 et 15 mars, l’Opération Arc-en-Ciel va battre son plein partout en Fédération Wallonie-Bruxelles. L’objectif de cette 66e édition : récolter 110 tonnes de vivres non périssables pour permettre à 15.000 enfants et jeunes défavorisés de profiter de journées de vacances et de loisirs. Une action solidaire de grande envergure, rendue possible grâce à la participation de milliers de bénévoles et de généreux donateurs !

Chaque fin d’hiver, c’est le même rituel qui se déroule en Wallonie et à Bruxelles : des milliers de jeunes sillonnent les rues afin de récolter des vivres non périssables pour permettre aux enfants défavorisés d’accéder à des loisirs. Cet événement de grande ampleur, c’est l’Opération Arc-en-Ciel, une récolte mise en place il y a déjà 66 ans à Charleroi ! Depuis, Arc-en-Ciel a développé de nombreuses autres activités comme des séjours de vacances, des formations ou encore une récolte de matériel scolaire. Mais l’Opération demeure une pierre angulaire de l’association, notamment parce qu’elle allie solidarité et engagement, des valeurs qui lui sont chères.

Et un évènement d’une telle ampleur implique une solide organisation ! Coralie Herry, responsable de l’Opération, explique que : " En un week-end, ce sont plus de 100 tonnes de vivres qui sont récoltées grâce au porte-à-porte ou dans les magasins par de nombreux groupes de jeunes pour être ensuite acheminées vers les centres de tri, empaquetées et redistribuées à près de 200 associations en charge de l’enfance et de la jeunesse défavorisées membres d’Arc-en-Ciel. "

Ces associations, qui représentent ensemble près de 15.000 enfants, ont des profils variés : Maisons d’Accueil et d’Hébergement, Maisons de Jeunes, Ecoles de devoirs, etc. Mais toutes partagent comme point commun leur mission d’aide, de soutien et de suivi des enfants et jeunes défavorisés. Des actions coûteuses, qui demandent parfois de faire des choix budgétaires au détriment des loisirs.

Et c’est là qu’intervient Arc-en-Ciel : en leur offrant des vivres non périssables, l’association leur permet de réaliser des économies sur le budget nourriture et donc d’offrir davantage de loisirs et de vacances aux enfants dont elles s’occupent. Un objectif essentiel à l’accompagnement des jeunes défavorisés, qui trop souvent ne bénéficient pas de ce droit aux loisirs alors même qu’il est fondamental pour leur épanouissement, leur ouverture aux autres et leur développement personnel.

Afin que cette 66e édition soit un succès, Arc-en-Ciel vous donne rendezvous le week-end des 14 et 15 mars pour cette grande récolte de vivres non périssables… Près de chez vous ! Sortez de vos placards un paquet de biscuits, des céréales, une boîte de conserve ou encore une boisson, qui ne soient pas périmés et offrez un accueil chaleureux aux récoltants ! Avec un peu d’enthousiasme et de solidarité, nul doute que l’objectif des 110 tonnes sera rapidement atteint… D’avance, un grand merci pour vos généreux dons !

POINTS DE DEPOT jusqu’au 20 mars :

Vous n’êtes pas chez vous le week-end des 14 et 15 mars, mais vous avez envie de participer à l’Opération Arc-en-Ciel ? Préparez votre colis de vivres et apportez-le dans un magasin Fox & Cie ou Tape à l’œil ! Magasins sur www.foxetcompagnie.be et www.t-a-o.be