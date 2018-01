Concours Jeunes talents en herbe organisé par l'Ecole hotelière de la province de Namur

"Un concours pour se dépasser… Une belle occasion de découvrir de plus près les métiers de bouche! "



Tu aimes cuisiner, préparer de bons petits plats et des cocktails sympas?



Tu sais que manger c'est se nourrir mais aussi que bien manger c'est se faire plaisir...



Une belle aventure culinaire et gastronomique te tente?



Participe avec un autre élève de 2ème secondaire de ton école à ce nouveau concours que l'Ecole Hôtelière provinciale de Namur organise!



Une expérience riche de partage et de découvertes !