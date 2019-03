"Z’Enéo" à Bertrix, un festival Zen et Haut en Loisirs pour les jeunes de plus de 50 ans !

"Z’Énéo" est un festival destiné à promouvoir la participation des plus de 50 ans à des activités collectives. Les visiteurs pourront pratiquer des animations organisées autour de quatre pôles : créativité, bien-être, réflexion et loisirs actifs.

La programmation est conçue en deux moments, l’un en après-midi et l’autre en soirée, pour permettre à toutes les personnes, qu’elles soient encore en activité professionnelle ou non, de venir passer du bon temps. Ainsi, tout un chacun qui viendra au festival "Z’Énéo" aura la possibilité de prendre part à au moins un atelier : modelage terre, découverte des huiles essentielles, massages, théâtre, lecture, actualité en débat, ... tout en rencontrant d’autres personnes venues de l’ensemble de la province de Luxembourg.

Un espace solidarité sera également organisé en continu avec une donnerie. Cette activité sera réussie grâce à l’implication des participant(e)s qui amèneront des objets en tout genre à donner et à échanger. Un espace information sera accessible aux personnes désireuses de rechercher sur le Net des activités ou des services proches de chez elles, avec la possibilité d’être guidées par un animateur et une animatrice de l’Espace Public Numérique de Bertrix.

Enfin, en soirée, l’ensemble des visiteurs sera convié à la projection du film français " Le potager de mon grand-père " de Martin Esposito. Martin filme son grand-père, chez qui il est venu se ressourcer, aider et partager des moments de vie. L’aïeul lui transmettra son savoir, un peu de ses racines et les secrets de ce potager cultivé par amour pour sa femme disparue. Issu de la génération fast-food, Martin prendra conscience de la valeur de ce précieux héritage.

C’est un hymne à la vie et à la nature que nous devons protéger. Bar et petite restauration en continu . Depuis 2015, et ce tous les deux ans, l’asbl Énéo, mouvement social des aînés, le Centre culturel et la Bibliothèque publique de Bertrix organisent au mois de mars un festival des aînés. Pour chaque édition, une thématique est choisie en fonction d’enjeux de société définis par la Commission Sociale Régionale d’énéo.

C’est ainsi que l’identité du festival varie d’édition en édition, tout en gardant un public cible de base, celui des aînés. En fonction de la thématique, les organisateurs s’allient avec d’autres partenaires, ce qui permet aux associations de se découvrir et de proposer de multiples activités. Après " Plus vieille la vie, le festival des ainés qui se jouent des préjugés " en 2015, " Ô couleurs du monde, le festival interculturel et intergénérationnel ", voici venir la version 2019, zen et relaxante, avec cette fois : "Z’énéo", le festival zen et haut en loisirs pour les jeunes de plus de 50 ans.

Lundi 25 mars de 13h30 à 22h30

Au Centre culturel et à la Bibliothèque publique de Bertrix

Bulletin d’inscription sur demande au 063/211 850 et à disposition au Centre culturel de Bertrix et à la Maison communale (inscriptions clôturées le 20 mars)

PAF : 5 € /personne

Une initiative d’Enéo en partenariat avec le Centre culturel, la Bibliothèque, l’EPN et le CCCA de Bertrix

Plus d’infos ? Visitez la page Facebook de l’événement en cliquant ici

Présentation de "Z’énéo" en compagnie de Corinne Le Gros, animatrice Enéo, au micro de Philippe Herman :