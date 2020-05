YouCareWeCare-Luxembourg pour offrir des vacances ou tout simplement du repos à NOS héros

Avril dernier, au cœur de l’épidémie liée au Covid-19, un noyau de personnes, s'est rencontré au détour de ces coïncidences heureuses que provoquent les crises.

Confinés chez eux, Alain, Carine, Ariane, Pierre et Cannelle, impuissants face à la crise et sensibilisés au sort de tous ceux qui se donnent sans compter pour sauver des vies, ont eu envie de les soutenir et de les remercier du fond du cœur.

L’idée a germé dans la tête d’un belge expatrié en Egypte. Elle a parcouru les océans, a atterri sur les réseaux sociaux et a touché en plein cœur une poignée de personnes aux horizons et compétences variées. Le projet #YouCareWeCare était né.

Porté par l’enthousiasme des 5 complices, il s’est imposé. Comme une évidence.



Fin avril, Anne Marcq-Reginster, Belge résidente au Grand-Duché du Luxembourg, rejoint #YouCareWeCare – Belgium avec l’envie de répliquer cette belle initiative de l'autre côté de la frontière. L’effet boule de neige aidant, Irdelle et Eric l’ont rejointe en même temps que Régis implémentait à son tour #YouCareWeCare - France.



Le principe est simple !



Mettre à disposition du personnel soignant, GRATUITEMENT, une ou plusieurs semaines dans une maison de campagne, un appartement à la Mer du Nord, un gîte en Ardenne, une résidence secondaire, un chalet, une chambre d'hôtel, une chambre d’hôtes, un bateau, … ou même son propre logement … pour qu'ils puissent se ressourcer, avec leur famille/partenaire/collègues, une fois la crise passée.



Les vacances offertes peuvent se faire en 2020 ou 2021, partout là où nos donateurs disposent d’un bien sympathique. Pendant ou en dehors des vacances scolaires. Au choix.



Pas d’échange d’argent. Pas de demande de dons. Juste un peu de temps et de bonne volonté !



Vous n’avez pas de logement à proposer mais vous voulez aider ? Pas de problème ! Devenez " ambassadeur " et relayez l’information le plus largement possible. Par toutes les voies possibles : les réseaux sociaux, les amis, les mails, les influenceurs... dans le but de rassembler le plus de semaines de vacances possibles.



Vous êtes propriétaire d’un bien ? Super ! Un élan de cœur et une offre de biens par le bais du formulaire sur notre site www.youcarewecare-lux.net et le tour est joué !

Dès que l'équipe du projet #YouCareWeCare aura assez de semaines de vacances à proposer, ses membres prendront contact avec les responsables de la santé et les semaines seront distribuées équitablement aux hôpitaux désignés par les propriétaires ou via huissier.

Espérons que ce projet connaîtra un épisode heureux et que la contagion sera positive cette fois. Grâce à la générosité de tous, les généreux prêteurs de biens et les ambassadeurs de la cause, #YouCareWeCare pourra peut-être proposer des centaines, voire des milliers de semaines de vacances à tous les héros en blouses blanches en premières lignes face au Covid-19.



Un click, un partage, des offres de biens et c’est parti pour la contagion positive !



Un ambassadeur kit est disponible, sur la page Facebook#YouCareWeCare – Luxembourg ou sur simple demande par mail à youcarewecarelux@gmail.com

Toutes les offres de biens peuvent être introduites via le site internet www.youcarewecare-lux.net