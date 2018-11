Wellin : un vide dressing pour Viva for Life...

Faire de la place dans ses armoires ou réaliser de bonnes affaires tout en faisant un geste solidaire, c’est possible grâce au Vide Dressing organisé par Valérie, Katty et Patricia, le 1er décembre à Sohier (Wellin).

Conscientes d’être privilégiées – ce sont elles qui le disent -, trois copines ont souhaité se mobiliser pour contribuer au chèque final de Viva for Life. C’est pourquoi, elles ont mis sur pied un " vide dressing " au programme plutôt alléchant.

Il y a effectivement trois façons d’y participer. D’abord, évidemment, pour y réaliser de bonnes affaires en achetant des vêtements de seconde main. Puis, aussi, en vidant ses armoires. Ceux qui sont plutôt friands de brocante auront le loisir de tenir leur propre stand, en reversant en fin de journée 50% de leurs ventes à l’organisation. Ceux qui sont plutôt adeptes du recyclage pourront simplement déposer leurs vêtements quelques jours avant, et nos trois organisatrices se chargeront de la vente du lot. Sympa, non ?





Où ? Laboratoire de la vie Rurale (Wellin)

4 rue de la place

6920 Sohier

Quand ? Le 1er décembre, de 10 à 18h



Dépôts vêtements :

Pharmacie Bastien, Wellin

SPRL Balfroid Magnée, Wellin



Tarifs Entrée gratuite

Stand : 50% des ventes reversés

Inscription Par mail à valerie@espacechrysalide.eu



Restauration Bar et petite restauration (dont gaufres et crêpes)

Des défis comme celui de Valérie, Katty et Patricia, il en existe de plus en plus en Wallonie et à Bruxelles. Et c’est grâce à l’ensemble de ces initiatives que la solidarité s’exprime tous les ans un peu plus fort. Il n’est pas trop tard pour se mobiliser ! Pour organiser un défi, rendez-vous sur vivaforlife.be > Agenda des Défis.