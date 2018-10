Wallonie Bienvenue : c'est à Habay que ça se passe ce week-end...

" Wallonie Bienvenue " : ce sont des particuliers, collectionneurs, artistes, artisans, ... qui vous ouvrent leur porte gratuitement le temps d'un week-end et qui permettent ainsi, à travers eux, leur passion, métier, singularité, ... de découvrir l'âme et la chaleur de vivre de leur commune. Le week-end prochain, ce sera au tour de la commune d’Habay de vous proposer des expositions, des balades gourmandes, des spectacles, ...

Habay, commune du sud du Luxembourg, vous ouvre donc ses portes pour les Wallonie, Week-ends Bienvenue ! Située entre Gaume, Ardenne et Pays d’Arlon, la commune de Habay se déploie en bordure de la Forêt d’Anlier, au creux de la vallée de la Rulles.

Toute l’année elle vous accueille au travers de son folklore local : Bénédiction de la forêt, grands feux, défilé des géants Margot et Guillaume, Carnaval de la Marquise, Brassigaume, Festival génération 80, etc. Terre au riche passé historique (châteaux des maîtres des forges, tombeau de Pierre Nothomb, villa gallo-romaine de Mageroy…), Habay regorge également d’artistes, d’artisans et de spécialités locales qui valent le détour ! Laissez-vous tenter par ses bières artisanales, son pâté gaumais, ses saucissons ou son chocolat !



C'est avec plaisir que les habitants de la commune vous recevront au cœur de ces merveilles !

On en a parlé ce mardi matin avec Marion Vandenbosch de l’A.D.L. d’Habay…