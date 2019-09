Vresse-sur-Semois : balades sur les traces d'Ennemi Public

A quelques encablures de la province de Luxembourg, à Vresse-sur-Semois, pas loin de Bouillon et de Paliseul, le Centre Touristique va organiser ce samedi 14 septembre (ainsi que le 28 septembre) une balade plutôt originale sur les traces d’une série de la RTBF bien connue.

Des réalisateurs choisissent Vresse depuis plusieurs années pour la beauté de ses décors naturels. Le Centre touristique et culturel de Vresse vous propose une promenade guidée autour du village de Laforêt ("Plus beau village de Wallonie"). Elle vous fera découvrir des sites naturels et patrimoniaux du tournage de la série "Ennemi Public" de la RTBF. Cinéma, nature, patrimoine et "ardennitude" garantis.

Lieu de départ : Hôtel "La Sapinière", rue Ste Agathe 44 à Laforêt (parking disponible)

Durée : environ 2.30 heures Descriptif : routes villageoises et chemins empierrés ou de terre – difficulté facile à moyenne, pas accessible PMR – environ 5-6 km. Payant : 3€

Réservations indispensables : 061/29.28.27 ou tourisme.vresse@skynet.be