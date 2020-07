Votez pour le nouveau logo de la Maison du Tourisme de Gaume !

Pour célébrer ses 20 ans, l"asbl Maison du Tourisme de Gaume souhaite se donner un coup de jeune !

Dans l'optique de se créer une identité graphique propre, et dans un esprit de modernisation, l'équipe a travaillé d'arrache-pied pour créer un nouveau site web, mais également un nouveau logo...

Spécialement créé pour l'asbl, il vise à établir une cohérence visuelle avec les Marques Ardenne et Gaume, et la Lorraine Gaumaise. Le slogan "Visit Gaume" a pour but de montrer l'ouverture de la région à un public international, en rappelant d'autres régions touristiques ("Visit Wallonia", etc...). Le logo montre la volonté de l'asbl de valoriser le dynamisme de sa jeune équipe, son esprit d'ouverture et les actions innovantes qu'elle met en place afin d'accomplir ses missions : développer, promouvoir et accueillir le tourisme en Gaume. Trois logos seront soumis au vote de l'équipe, des membres de l'Assemblée Générale, mais aussi et surtout des citoyens Gaumais !

Comment ce logo a-t-il été élaboré ?

A partir de nombreux croquis reprenant les attentes et les goûts de chacun, Martin Frennet (infographiste et illustrateur) a sélectionné 7 propositions et 3 polices d'écriture, qui ont été soumises à un premier vote au Conseil d'Administration.

Après cette sélection drastique, les 3 logos suivants ont été retenus :