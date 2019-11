"Viva for Life Tour" le 21 décembre à Bertrix (1ère partie) - Luxembourg Matin - 29/11/2019 Ce vendredi matin, émission spéciale "Viva For Life Tour" qui s’arrêtera à Bertrix… Parmi nos invités, Elsa Dion pour le comité des fêtes de Cugnon, Vincent Houchard et Dominique Pajot pour le groupe de marcheurs bertrigeois. Ils nous ont donné tous les détails quant au riche programme qui vous attend le 21 décembre prochain : notamment la farandole des Pères Noël et le grand défi qui consistera à réunir sur place le plus grand nombre de bonnets d’âne (emblème des Bertrigeois) !