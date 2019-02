"Viva For Life" : 9 projets financés en Luxembourg

Après la sortie du cube, c’est une nouvelle étape qui commence : la redistribution des fonds récoltés. Un travail rigoureux opéré par un jury de spécialistes de la petite enfance et de la lutte contre la pauvreté. Hier mardi à Nivelles, la RTBF présentait les 117 projets financés grâce aux 4.929.220€ récoltés lors de l'opération Viva for Life. Parmi eux, 9 concernent notre verte province :

Alimen’T

Cette asbl assure la coordination de l’aide alimentaire pour les familles en difficulté. Elle a pour objectif de promouvoir une alimentation saine et durable.

Le financement de Viva for Life permettra l’acquisition d’un véhicule afin de distribuer des colis alimentaires pour les tout petits mais également d’organiser des ateliers culinaires en allant à la rencontre des familles grâce à la cuisine mobile.

WAELS Jean-Paul

Allée des Hêtres, 15 - 6680 Sainte-Ode

0495 / 21 41 83 - jp.weles@alimen-t.be

Centre Saint-Aubain

Ce service héberge des enfants dont les familles sont momentanément en difficulté ou vivent une situation d’urgence. Son objectif est principalement d’offrir aux enfants un encadrement bienveillant et sécurisant afin qu’ils puissent retrouver une certaine stabilité.

Le financement de Viva for Life permettra d’offrir aux jeunes enfants un environnement plus familial via l’aménagement d’un espace de jeu extérieur sécurisé.

GEERAERTS Axel

Avenue de la Gare, 109 - 6720 Habay-la-Neuve

063 / 42 03 00 - axel.geeraerts@centre-saint-aubain.be

IMP La Providence

Cette asbl accueille au sein de sa maison de vie communautaire des femmes et enfants particulièrement fragilisés, en leur offrant un accueil et un accompagnement social de qualité.

Le financement de Viva for Life permettra d’apporter un soutien à la parentalité ainsi qu’une prise en charge et un suivi des familles grâce à des ateliers adaptés.

VAN BUGGENHOUT Lieve

Lenclos, 77 - 6740 Etalle

063 / 45 59 97 - proximam@implaprovidence.be

L’Archée

Cette maison propose l’accueil, l’hébergement et l’accompagnement de femmes précarisées enceintes et/ou accompagnées d’enfants. Elle leur offre un cadre de vie rassurant et sécurisant.

Le financement de Viva for Life permettra de leur offrir des conditions d’accueil de qualité.

LENOIR Vinciane

Rue Docteur Lomry, 8 - 6800 Libramont

061 / 22 47 13 - archee.libramont@skynet.be

La Maison du Pain

Cette maison d’accueil et de vie communautaire héberge et prend en charge des enfants accompagnés de leur(s) parent(s) pendant le temps nécessaire à la résolution de leurs difficultés. Elle dispose d’un centre parental qui assure à l’enfant un développement harmonieux en proposant une prise en charge éducative.

Le financement de Viva for Life permettra de renforcer le travail autour du lien parents-enfants et d’offrir aux enfants de meilleures conditions d’épanouissement.

BURGRAFF Marie-Agnes

Rue d’Arlon, 66

6760 Virton

063 / 57 78 02

lamaisondupain.mab@hotmail.com

Les Glaïeuls

Le centre d’hébergement de cette association accueille des enfants confrontés à une situation de crise au sein du milieu familial précarisé. Il offre à l’enfant un cadre de vie accueillant et sécurisant et une aide aux parents. L’objectif premier de cette prise en charge est de favoriser la réinsertion de l’enfant dans sa famille.

Le financement de Viva for life permettra la création d’une salle de psychomotricité dont les séances favoriseront le bon développement de l’enfant.

BIHAIN Marie-Hélène

Quartier de Beth, 3

6852 Opont

061 / 53 32 91

mh.bihain@glaieuls.be

Repas solidaires de Gaume

Cette association a pour but de préparer des repas équilibrés et de qualité ainsi que d’en assurer la distribution aux familles en difficulté au sein de la commune de Virton.

Le financement de Viva for life permettra l’acquisition de matériel et l’achat de diverses matières premières afin de cuisiner des repas complets et équilibrés, et d’en assurer la distribution.

PARAGE Yves

Rue de la vallée des forges, 9 - 6769 Robelmont

063 / 58 17 05 - yvesparage@hotmail.com

Tisser du lien

L’association va à la rencontre des familles précarisées en leur proposant, en groupe ou à domicile, des séances visant le développement physique, intellectuel et émotionnel de l’enfant. Elle utilise la psychomotricité relationnelle comme média dans la relation parent-enfant, et le jeu comme support pour bien grandir.

Le financement de Viva for Life permettra de briser l’isolement des familles et de favoriser le développement de l’enfant.

PANETTA Sabrina

Rue de la culée, 6 - 6820 Florenville

0471 / 33 14 70 - tisserdulien@hotmail.com

La Maison Source

Cette maison didactique offre à de jeunes parents et à leurs enfants issus de milieux défavorisés un accompagnement préventif axé sur l’apprentissage des gestes du quotidien. Elle vise à améliorer le développement global des enfants ainsi que la qualité de vie des familles.

Le financement de Viva for Life permettra de poursuivre les activités à Barvaux et de développer l’implantation de Bastogne.

SPODEN Marie

Rue du Ténimont, 25 - 6940 Tohogne

0475 / 35 96 66 - mariespoden79@gmail.com

Encore MERCI pour votre générosité !