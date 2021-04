Viticulteurs du Coeur 2.0 : le Rotary de Virton se réinvente

Un peu d’histoire…

Tout a commencé en 2008 lors de la première opération "Viticulteur du Coeur" quand le Rotary Club de Virton s’est associé avec la coopérative Le Poirier du Loup, le vignoble bio le plus méridional de Belgique, afin de lever des fonds pour acheter 860 nouveaux pieds de vigne. Plus de 500 viticulteurs du cœur ont répondu à l’appel. Les fonds collectés ont permis non seulement de financer et de lancer la nouvelle vigne mais aussi de donner un coup de pouce aux travaux de plusieurs associations caritatives de la région de Virton.

L’histoire continue…

La mise à disposition d’une nouvelle parcelle communale de 44 ares adjacente au 1,6 hectare actuel du vignoble et l’arrivée au printemps 2021 de 2700 nouveaux pieds de vignes donnent au Rotary de Virton l’opportunité tant attendue d’organiser une nouvelle opération "Viticulteur du Coeur" appelée cette fois-ci 2.0, en phase avec une action de financement participatif sur Kiss Kiss Bank Bank. Vous êtes donc invités à devenir "Viticulteur du Cœur 2.0" et à créer un impact social et environnemental, en parrainant un pied de vigne dans le vignoble bio Le Poirier du Loup et aussi, à soutenir quatre actions caritatives de relance post-Covid dans votre région. Venez sur les hauteurs de Torgny, un des plus beaux villages de Gaume et de Belgique.

2 images En ces temps troublés, n’est-il pas temps de revenir aux choses essentielles ? De tendre la main aux autres en s’associant à un projet de qualité rempli de bon sens. C’est ce que le Rotary de Virton vous propose via le projet « Viticulteurs du cœur 2.0 » © Rotary Club de Virton

Votre pied de vigne vous sera dédicacé et son emplacement sera répertorié sur une "carte digitale" qui vous permettra de le trouver facilement lors de vos futures balades à Torgny. Votre nom sera également inscrit sur un grand panneau d’honneur à l’entrée du vignoble qui reprendra les noms de toutes les marraines et tous les parrains de l’opération "Viticulteur du Cœur 2.0". En ce qui concerne votre pied de vigne, il y aura quatre options de parrainage, chacune avec contreparties (voir sur le site de Kisskissbankbank) . Pour ceux qui choisissent l’option N°3, il vous sera remis, lors de votre prochaine visite à Torgny, une bouteille de crémant bio (blanc ou rosé), produit du vignoble Le Poirier du Loup, un avant-goût du fruit de votre vigne. Pour ceux qui choisissent l’option N°4 (la Famille au grand complet) vous êtes invités à retirer votre ensemble de spécialités Poirier du Loup directement à la coopérative à Torgny. Votre don sera réparti entre quatre actions sociales locales, toutes sélectionnées afin d’alléger les dommages économiques et sociaux engendrés par la pandémie de Covid-19.

Les acteurs : le Rotary Club de Virton (l’organisateur)

Pour ceux qui connaissent moins le Rotary, il est le premier "service club" créé au monde qui est présent dans près de 200 pays et régions géographiques. Chaque année les clubs Rotary à travers le monde organisent des actions sociales et solidaires dont 100% des fonds récoltés sont reversés aux plus défavorisés. Le Rotary Club de Virton œuvre depuis plus de 50 ans et compte plus d’une vingtaine de membres actifs. Ceux-ci s’impliquent chaque année dans plusieurs actions importantes telles que "Lasolidaire" (une course nature en équipe) pour soutenir des projets locaux en faveur des personnes à mobilité réduite.

Le Poirier du Loup (partenaire)

Appartenant à la commune de Rouvroy et géré par la coopérative à finalité sociale "Ecoculture", le vignoble du Poirier du Loup perpétue une tradition viticole qui remonte dans la région à la période gallo-romaine. Aujourd’hui la production du vignoble est exclusivement dédiée aux vins pétillants en méthode traditionnelle : un rosé en pinot noir et un blanc de blancs composé de chardonnay, pinot blanc et auxerrois. La nouvelle parcelle va accueillir quatre nouveaux cépages afin de renforcer la gamme actuelle des vins du Poirier du Loup. Les activités du vignoble sont entièrement gérées par des bénévoles et servent également de support pédagogique et de formation au centre d’insertion et de formation socioprofessionnelle "La Toupie" situé à Arlon (voir ci-dessous). Et pour la petite histoire : le nom de la parcelle cadastrale sur laquelle est situé le vignoble lui a donné son nom. En effet, une légende médiévale raconte que les loups abattus étaient suspendus à un poirier situé à l’orée des bois sur les hauteurs du village pour protéger celui-ci de ses congénères.

À quoi servira la collecte ?

L’argent récolté grâce à l’opération "Viticulteur du Coeur 2.0" sera entièrement réparti entre notre partenaire, Le Poirier du Loup, et les quatre bénéficiaires – la Maison Communautaire Rotarienne, la Toupie, le Fourneau David – les Iris et un Souffle Gaumais, suivant la clé suivante : 36% pour Le Poirier du Loup

28% pour la Maison Communautaire Rotarienne

10% pour La Toupie

9% pour Le Fourneau David – Les Iris

9% pour Un Souffle Gaumais

8% pour Kiss Kiss Bank Bank Concrètement, si le Rotary atteint son objectif de 250 pieds de vigne vendus à une valeur moyenne du parrainage de €50/pièce, il pourra soutenir ses projets de la manière suivante : Le Poirier du Loup : à la hauteur de €4.500 pour l’achat de 250 pieds de vigne et une partie du matériel d’irrigation. La Maison Communautaire Rotarienne : à la hauteur de €3.500 pour l’achat d’une partie du matériel pour la première tranche de travaux de rénovation (plomberie, plâtrage, peinture, électricité). La Toupie : à la hauteur de €1.250 pour l’achat de fournitures pour leur nouveau centre de formation. Le Fourneau David – Les Iris : à la hauteur de €1.125 pour l’achat d’une partie du matériel pour l’aménagement du nouveau local de lavage de gobelets. Un Souffle Gaumais : à la hauteur de €1.125 comme don pour la recherche sur la mucoviscidose. De la même manière, si le Rotary de Virton atteint un deuxième palier de 500 pieds de vigne vendus à une valeur moyenne du parrainage de €50/pièce, il pourra soutenir ses projets de la manière suivante : Le Poirier du Loup : à la hauteur de €9.000 pour l’achat de 500 pieds de vigne et du matériel d’irrigation. La Maison Communautaire Rotarienne : à la hauteur de €7.000 pour l’achat du matériel pour la première tranche de travaux de rénovation (plomberie, plâtrage, peinture, électricité). La Toupie : à la hauteur de €2.500 pour l’achat de fournitures pour leur nouveau centre de formation. Le Fourneau David – Les Iris : à la hauteur de €2.250 pour l’achat du matériel pour l’aménagement du nouveau local de lavage de gobelets. Un Souffle Gaumais : à la hauteur de €2.250 comme don pour la recherche sur la mucoviscidose.

Comment participer aux Viticulteurs du Coeur 2.0 ?

Il suffit de cliquer ici et de suivre les instructions du site Kisskissbankbank

