Visites guidées estivales dans le Pays de Montmédy

De 6 à 8h, Philippe Lorain accompagne les auditeurs de la province du Luxembourg dès le réveil et sur le chemin du travail. Une émission pour savoir tout ce qui se passe : infos régionales et locales, musique, jeux, sport, séquences " région ", météo, sport, flashs RTBF Mobilinfo pour suivre les conditions de circulation sur la E411 et les grands axes.

Chaque jour, le rendez-vous de l'info de votre région, c'est à 6H30, 7H30 et 8H30 en compagnie de Philippe Herman et de Anne Lemaire.