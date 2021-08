Virton: une institutrice récolte du matériel scolaire pour ses collègues verviétoises

Une nouvelle initiative solidaire a vu le jour à Virton face aux inondations dans notre pays. Il s’agit, cette fois, d’une institutrice qui a été très émue de voir des écoles qui ont subi d’énormes dégâts des eaux. Elle a donc décidé de lancer une récolte de matériel scolaire sur les réseaux sociaux.

L’institutrice, Stéphanie Leruse : "Etant moi-même institutrice, cela m’a énormément touchée de voir ces classes détruites et ravagées par les eaux. Et de voir ces institutrices qui ont tout perdu. Elles n’ont plus de matériels, de jeux et de cours. Elles se retrouvent face à une classe complètement vide à un mois de la rentrée scolaire".

Un appel aux dons

"Ici, à Virton, j’ai voulu me rendre utile pour aider ces écoles sinistrées, explique Stéphanie Leruse. J’ai, tout d’abord, lancé un appel aux dons. Cet appel a été partagé massivement et, depuis, les dons affluent. Il y a des enfants qui viennent déposer leurs jouets, des institutrices pensionnées qui apportent leurs cours, des collègues institutrices qui apportent du matériel ainsi que des particuliers qui déposent des choses de chez eux. Ce sont des dizaines de personnes qui participent à cette récolte".

L’institutrice est à la recherche de matériel pour équiper des classes maternelles et primaires. Elle a besoin de livres, de manuels scolaires, de jeux de société, de petit ameublement, de jouets mais aussi de matériel de papeterie.

Les récoltes se font au domicile de Stéphanie Leruse à Dampicourt. Elle stocke les dons dans son garage jusqu’au 15 août. Ensuite, elle ira les porter à Verviers chez une amie institutrice, qui a eu également sa classe complètement ravagée par les eaux. Cette institutrice verviétoise a ouvert un point de dépôt dans sa région à l’école communale de Lambermont. Sur place, tout le matériel qu’elle a récolté sera exposé. Les instituteurs de la région, tous réseaux confondus, pourront venir se servir et prendre tout ce dont ils ont besoin le week-end précédent la rentrée scolaire.

Si vous désirez participer à cette belle chaîne de solidarité des Gaumais, rendez-vous sur la page FB de Stéphanie Leruse ainsi que sur la page "Entraide / dons pour les écoles inondées".