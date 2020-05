Virton : Le Musée gaumais a rouvert ses portes

Le temps de confinement aura judicieusement été mis à profit : bien qu’en équipe réduite, le personnel et les entreprises qui sont restées sur place, se sont attelées à la rénovation de plusieurs espaces intérieurs du Musée gaumais, dont le moindre n’est pas un original " Cabinet de curiosités " à la manière du XVIIIe siècle. Vous apprécierez aussi la transformation et les nouvelles harmonies de couleurs dans l’important espace des " Croyances et Coutumes " qui reprend des œuvres majeures de l’art religieux et des symboles étonnants des anciennes superstitions.

Dans l’ancien couvent, les intérieurs reconstitués de la maison gaumaise (le " pèle ", la cuisine), et la chambre d’hospice ont eux aussi subi une jolie cure de rajeunissement. Plus visible à l’extérieur, la restauration du célèbre jacquemart (il s'agit d'un automate d'art représentant un personnage sculpté en bois ou en métal, qui indique les heures en frappant une cloche avec un marteau) s’achève, ainsi bien sûr que la vaste extension qui prend place à l’ombre du clocher : un espace de 400 m2 dévolu aux futures expositions et appelé " La Galerie du Récollet ".

Avec les façades à nouveau rutilantes du Musée gaumais, et si la Ville de Virton poursuit la mise en valeur de l’antique " Fontaine Marie " au carrefour des rues d’Arlon et des Récollets, c’est très bientôt l’aspect accueillant de cette entrée de la ville qui devrait retrouver une belle part de son lustre.

A propos d’exposition, le Musée gaumais poursuit aussi la mise en place de l’exposition " SACRISTI ! Ornements sacrés, Sacrés ornements " qui était prévue en mars et qui ouvrira fin juin. "On profite de ce délai supplémentaire pour améliorer encore la scénographie. Le public y découvrira ce qui faisait le décor parfois insolite des lieux de cultes religieux, aussi bien de la tradition chrétienne que des autres religions", souligne Didier Culot, le Conservateur du Musée.

Par ailleurs, en termes de publications, le Musée a mis sous presse le prochain numéro de sa revue " Le Pays gaumais ", dédié à des témoignages inédits sur la Première Guerre mondiale en Gaume. Celui-ci sera mis en vente début juin, ou distribué gratuitement aux membres en règle de cotisation.

Masques, gants, gel hydro-alcoolique, écrans plexi : toutes les mesures sont prises pour assurer aux visiteurs un parcours des collections en toute sécurité, et sans nuire à la convivialité légendaire du Musée. Il est seulement demandé d’annoncer sa visite par e-mail, par téléphone ou, plus simplement, en sonnant à l’entrée.

Infos et contacts : courrier@musees-gaumais.be – Tél. : 063 57 03 15 et ainsi que sur la page Facebook du Musée gaumais