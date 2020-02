Viens t'a (musées) en famille

Vous avez envie de casser la monotonie du quotidien et de vous ouvrir à d’autres horizons ? 5 musées luxembourgeois invitent les familles à vivre une parenthèse et partager des expériences inoubliables.

Marmaille & Co, c’est l’art de conjuguer culture et expérience intergénérationnelle ! 56 musées en Wallonie et à Bruxelles, dont 5 en province de Luxembourg, adhèrent à ce projet en proposant aux enfants âgés de 6 à 12 ans et leur famille d’enrichir leur capital culturel du 22 février au 01er mars. Bas les masques ! Les musées d’aujourd’hui aspirent à légitimer la parole, réactiver le regard, intégrer une dimension multisensorielle pour bousculer la relation des familles à la culture.

- Le Musée Gaspar à Arlon :

Viens réaliser ton œuvre à la manière de Pol Gavroy. Après avoir découvert son travail, tu pourras essayer une de ses techniques (au hasard ou au choix) sur un support noir ou blanc. Ton œuvre sera en lien avec celles des autres réalisées tout au long de la semaine. A toi de trouver une manière de relier ton travail avec celui des autres artistes-visiteurs !

Infos pratiques :

Quand ? Du 25 au 28 février, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 (atelier libre)

Combien ? Gratuit

- Piconrue – le Musée de la Grande-Ardenne à Bastogne :

Vous avez envie de transmettre votre histoire personnelle et familiale ? Venez la partager avec vos proches (enfants, petits-enfants, filleuls…) lors d’un moment convivial entre vous et profitez-en pour découvrir la culture ardennaise. Pour ce faire, enfilez le tablier de la transmission, emportez le carnet… et le doudou Jeannot Lapin vous guidera pas à pas dans l’exposition " les Âges de la Vie ". Transmettez, partagez, échangez et surtout, amusez-vous !

Infos pratiques :

Quand ? Du 22 février au 1er mars (fermé le lundi), de 10h à 18h

Combien ? 5 € le carnet, doudou et accessoires en prêt

- Le Mudia à Redu :

Au Mudia, tu trouveras des tableaux qui bougent, des jeux et des œuvres originales ! Pour te guider dans ta découverte de l’art, il y a des audioguides qui te permettront de faire ta visite accompagnée de la guide Béatrice et d’une petite fille appelée Mudia !

Infos pratiques :

Quand ? 7/7 jours pendant les congés scolaires, de 10h à 18h

Combien ? 12€/adulte ; 8€/18-25 ans ; 6€/6-18 ans ; 4€/3-6 ans ; 30€/family pack (2 adultes et 2 enfants de moins de 18 ans), 3€/audioguide

- La Maison des Mégalithes à Wéris :

Viens t’a (musées) à la Maison des Mégalithes de Wéris lors des vacances de carnaval. Nous te proposons de découvrir la Préhistoire grâce à un grand jeu de l’oie.

Viens écouter des contes, jouer, mimer, dessiner, modeler en compagnie de la marionnette Noûve, une petite femme préhistorique.

Infos pratiques :

Quand ? Le 22 février, de 14h à 16h

Combien ? 3 €/moins de 12 ans, 5€/plus de 12

- Le Musée d’Art Moderne et Contemporain de Durbuy :

Le Musée d’Art Moderne et Contemporain de Durbuy se trouve dans la Halle aux Blés. Ce bâtiment, classé patrimoine exceptionnel de Wallonie, date du 16e siècle. Grâce à sa collection permanente et ses expositions temporaires, le musée veut valoriser l’art belge.

Actuellement, sa collection permanente est majoritairement constituée d’œuvres de Marcel Lucas qui lui sont prêtées par la Fondation éponyme. Cet artiste belge du 20e siècle, s’est perfectionné dans l’aquarelle et a atteint une grande maîtrise en termes de traitement des couleurs et de la lumière. Il a abordé au cours de sa carrière différents thèmes tels que la ville, les signes du zodiaque ou encore Saint-Jacques de Compostelle. Le musée souhaite également toujours agrandir sa collection afin de pouvoir faire découvrir le travail d’autres artistes. Depuis ses débuts en décembre 2017, le musée propose aussi aux visiteurs de découvrir des expositions temporaires aux thèmes diversifiés afin de mettre en avant la richesse de l’art moderne et contemporain.

