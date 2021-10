Vielsalm : frissons garantis pour Halloween autour du lac des Doyards

Depuis 2016, sous l’impulsion du syndicat d’initiative et de l’asbl Beho FM qui édite une radio locale, on fête Halloween à Vielsalm.

L’idée était de mettre sur pied un évènement autour du magnifique plan d’eau qu’est le lac des Doyards.

Une balade aux flambeaux

La balade d’Halloween se fait au flambeau autour du lac des Doyards qui est, pour l’occasion, plongé dans l’obscurité complète. Cet évènement a pris de l’ampleur au fil des années, et accueille aujourd’hui plus d’un millier de personnes.

Johnattan Laberger, organisateur : "Il s’agit d’une balade familiale sur le thème d’Halloween ce qui, signifie de l’effroi et des monstres en tous genres. C’est un évènement tout public et les figurants s’adaptent en fonction de l’âge des personnes qui vont passer devant eux. Il y aura des monstres de tout acabit comme on peut en retrouver dans les films d’horreur. Les zombies et les sorciers sont au rendez-vous ainsi que des Celtes, en référence au côté ancestral d’Halloween. Il y a aussi des figures locales comme les Macralles du Val de Salm qui nous font l’honneur de participer à cette balade".

Cette balade aux flambeaux dure environ une heure sur une distance de 2,5 kilomètres. Elle se fait presque exclusivement autour du lac des Doyards et le départ ainsi que l’arrivée se font place de Salm en plein centre-ville.

" Food and Fun Festival "

Cet évènement allie 2 aspects : la gastronomie qui est représentée par divers foodtrucks et le côté fun par des animations familiales pour les plus jeunes et les moins jeunes.

"Le but est également de créer des synergies avec le Syndicat d’Initiative, la Ville, des associations diverses et nous avons également fidélisé quelques partenaires qui reviennent d’années en années, explique Jonhattan Laberger. Ils participent, par exemple, comme figurants au sein de la marche d’Halloween".

Les associations locales comme les Macralles du Valm de Salm, la Confrérie de la Myrtille, la Maison des Jeunes de Gouvy, l’Amo Etincelle ou encore Fedasil répondent chaque année présentes à cette fête d’Halloween.

Cette année, la réservation est fortement conseillée sur reservation@foodfunfestival.be