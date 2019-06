"Viande froide" : un Cluedo ardennais au Centre Culturel de Libramont...

La troupe des " Joyeux Larrons " de Libramont vous propose sa nouvelle pièce : " Viande froide ", un Cluedo ardennais. Un spectacle itinérant à voir ce vendredi et ce samedi au Centre Culturel de Libramont.

Pour cette création, le public sera amené à rencontrer des personnages et mener l’enquête dans divers lieux autour du Centre culturel…

Ce spectacle itinérant sera joué trois fois : le vendredi 14 juin à 20h et le samedi 15 juin à 18h et 20h30.

Juin 2019. On a retrouvé le corps sans vie et atrocement mutilé de Youri, jeune YouTuber libramontois. Qui a commis ce crime ? Le commissaire Alain Specter, fraîchement muté dans la ville a bien l’intention de découvrir la vérité. Les suspects sont nombreux. La belle Eugénie, entrepreneuse ambitieuse ; Henriette , diva sur le retour ; les époux Toussaint, propriétaires pas très nets du funérarium local ou encore leur fils Nels, médecin légiste boulimique et paresseux… Cela pourrait être une des deux bibliothécaires, Muzine ou Gaspardine. Toutes deux ayant un passé trouble. Ou encore Léo, le présentateur vedette aux mains un peu trop baladeuses. Aidé de son adjoint Nadzio, flic ripoux et sournois et de Théo, journaliste intègre mais paranoïaque, le commissaire aura fort à faire pour démêler cet écheveau.

Réservations via le 061/22.40.17.

www.cclibramont.be