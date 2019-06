"Vert la Forme" : jogging et rando à la Baraque de Fraiture ce samedi 29 juin...

Le 29 juin, à l’occasion du 10ème anniversaire du club, Vert La Forme organise :

Journée Marche / rando / marche nordique / jogging à la Baraque Fraiture (départ au centre de ski, vestiaires à disposition, info : http://www.ski-baraquedefraiture.be ).



Autoroute E25, Sortie 50, Baraque de Fraiture.

Le centre se trouve près du carrefour des routes LAROCHE - Vielsalm et HOUFFALIZE - MANHAY.

Au carrefour, suivre direction Liège, l'accueil se trouve à 200 m à droite.



Entre 8h et 19h, venez parcourir à votre rythme des sentiers balisés sur 4 boucles de 6km, 11km, 14km et 25km, enchainées ou choisies.



Vous êtes attendus pour partager une journée sportive et de détente : de marche, marche nordique ou jogging, dans le cadre exceptionnel de la Baraque Fraiture, en famille, entre amis, seul, avec votre club ou votre association.

Vous pourrez, si vous le souhaitez, découvrir gratuitement la marche nordique et les enfants pourront s’amuser sur la plaine de jeux.

Bar et petite restauration seront proposés toute la journée.

Participation : 4€ en ligne (6€ sur place), gratuit pour les membres et les enfants jusque 12 ans



Inscriptions sur le site www.vertlaforme.be



Sur invitation d’un membre ou en tant que ancien membre ou sympathisant, vous êtes invité à la soirée festive qui prolongera cette journée : apéritif, buffet campagnard et soirée dansante.

PAF 20€ (inscription obligatoire via l’espace membres)