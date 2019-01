Vers le "Zéro déchet" à Attert : on recherche des volontaires pour le défi familles...

La commune d’Attert et le Parc naturel de la Vallée de l’Attert recherchent des volontaires pour participer au prochain défi familles " En route vers le zéro déchet ". Première étape : présentation du défi avec la projection du film " Océans, le mystère plastique " le jeudi 31 janvier.



Dix communes dont ATTERT ont été sélectionnées pour la seconde opération " Commune Zéro Déchet " encadrée par l’asbl Espace Environnement. Pour relever ce challenge, différentes actions vont être menées cette année dont un défi familles " En route vers le zéro déchet ".



Pour ce faire, la commune et le Parc naturel recherchent une quinzaine de ménages. Qu’ils soient isolés ou membre d’une famille nombreuse, jeunes ou moins jeunes, tous les citoyens peuvent participer à ce défi.



Concrètement, de février à octobre 2019, avec le soutien de l’AIVE et de Nature Attitude, les participants pourront :

- bénéficier d’un coaching pour trouver les gestes " zéro déchet " qui leur conviennent : composter ou adopter quelques poules ; cuisiner en mode antigaspi, privilégier l’eau du robinet et utiliser une gourde ; apposer un stop pub sur la boîte aux lettres ; acheter certains produits en vrac ; fabriquer soi-même des produits d’entretien ; acheter et vendre en seconde main…

- échanger avec les autres familles zéro déchet : partager des astuces, poser des questions et lancer des actions ;

- participer à des ateliers pratiques : désencombrement, produits d’entretien faits maison, gaspillage alimentaire, compostage à domicile, visite du centre de traitement des déchets de Habay…



En contrepartie, les familles s’engagent à :

- peser leurs déchets durant 2 semaines (une première fois au début, puis à la fin du défi) ;

- mettre en place au minimum 3 gestes " zéro déchet " et les évaluer ;

- participer aux échanges et ateliers qui seront proposés.



Vous vous voulez en savoir plus ?



- Jeudi 31 janvier– 20h – Attert – salle Schuman : projection du film " Océans, le mystère plastique " par le Parc naturel de la Vallée de l’Attert et présentation du défi familles " En route vers le zéro déchet ".

- Mercredi 20 février– 19h - Attert – salle Schuman : lancement officiel du défi familles " En route vers le zéro déchet " !

- Info et inscription au défi familles " En route vers le zéro déchet " corinne.flock@attert.be ou 063/24.27.74

Retrouvez nos activités sur la page Facebook du Parc naturel de la Vallée de l’Attert.

Pour tout renseignement complémentaire :

Dominique Scheepers

Commission de Gestion du Parc naturel de la Vallée de l'Attert ASBL

063 22 78 55

dominique.scheepers@attert.be



www.attert.be