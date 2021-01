"Vers et pour la Liberté": des poèmes de Samuel Lecerf pour la bonne cause en Gaume

Durant le confinement, Samuel Lecerf, le directeur de l’Ecole du Centre à l’Athénée Royal d’Athus, a envoyé toute une série de poèmes aux maisons de repos de la région de Virton. Et dans la foulée, un recueil reprenant une centaine de ces poèmes vient de sortir. Il s’appelle "Vers et pour la Liberté" et est vendu au profit des actions du Rotary Club de Virton…

"Passer à l’action" est une valeur du Rotary.

Face au COVID-19, dès le début du 1er confinement, le Rotary Club de Virton s’est investi dans un plan sans précédents pour, en Gaume, venir en aide aux maisons de repos et de soins, maisons d’accueil et d’hébergement d’handicapés et de personnes en difficulté, etc.



Une particulièrement remarquable… Un de ses membres passionné de poésie, a commencé à envoyer 2 poèmes par jour à une maison de repos où ils ont été lus, affichés, distribués… Cette action a rapidement fait tache d’huile et c’est une dizaine d’institutions qui ont fait de même. Au total, Samuel Lecerf a écrit 100 poèmes sous un thème choisi " vers " et pour la liberté qui symboliquement a pris fin le 06/06.

Ce vent de fraîcheur qui apporta rêve et espoir, le Rotary Club de Virton a souhaité le perpétuer en éditant un recueil.

Pour l’acquérir et soutenir ses actions, il suffit de verser 20 € sur le compte bancaire BE11 2670 0781 1448 et d’adresser ensuite un mail à Samuel Lecef avec vos coordonnées pour déterminer le meilleur moyen de vous le faire parvenir : lecerfsamuel4@gmail.com

Toutes les infos également sur la page Facebook de Samuel Lecerf