Veni Vidi Orolaunum : le week-end gallo-romain à Arlon

Ces 31 août et 1er septembre, Arlon vivra déjà sa septième édition du week-end gallo-romain : Veni Vidi Orolaunum. Et pour cette édition, des nouveautés sont au programme !

En effet, cet événement, organisé par le Royal Office du Tourisme d’Arlon, en collaboration avec le Musée Archéologique d’Arlon et la Ville d’Arlon, et avec le soutien de la Maison du Tourisme du Pays d’Arlon et de nombreux bénévoles (les Amis des Musées, Agora Club Arlon, l’asbl Sésame, les guides de l’Office du Tourisme, la Commission des Fêtes, la Commission Tourisme, Falbala et Cie les joyeuses couturières d’Orolaunum,…), connaît un succès croissant et s’étoffe d’année en année !

L’objectif de la manifestation est de mettre à l’honneur le riche patrimoine gallo-romain arlonais et de réunir petits et grands autour de nombreuses animations qui seront (pour la plupart) proposées gratuitement durant tout le week-end.

De nombreuses animations – dont les groupes de reconstitution — se dérouleront à la Plaine des Manœuvres. D’autres activités seront proposées en centre-ville : le Musée Archéologique (ateliers d’écriture, action coup de cœur et conférences), les deux tours romaines, l’Office du Tourisme (Exposition " Jeux et jouets dans l’Antiquité "), et en partenariat avec l’asbl Renaissance du Haut de la ville, un stand photo au pied de la colonne du dieu cavalier (Grand-Rue)…

Le site sera accessible de 11h à 18h30 les deux jours.

L’entrée à l’évènement est GRATUITE !

Comme chaque année, le public retrouvera les camps de reconstitution romains et celtes qui feront notamment découvrir la vie quotidienne de nos ancêtres.

Des artisans : cuir, bronze, textile, céramique, boulangerie, bijoux, vannerie, verre, musicien (découverte de la musique antique et des instruments)… présenteront également leur savoir-faire !

Des ateliers permettront aux petits et aux grands de s’amuser : couronnes et bracelets de fleurs, bijoux en cuivre et en feutre, poterie, cervoise, jeux, tir à l’arc, vannerie…

Des visites guidées (en Ville et au Musée Archéologique) ainsi que des permanences aux tours romaines Neptune et Jupiter permettront de découvrir le patrimoine gallo-romain de notre ville.

Un " studio photo " permettra de vous costumer et de prendre la pose devant des décors d’époque ! Pour repartir avec de jolis souvenirs…



Une exposition sur les Jeux et jouets dans l’Antiquité est également proposée dès à présent et tout l’été à l’Office du Tourisme.

Découverte du Musée Archéologique

Ouvert le samedi 31 août de 9h à 17h30 et le dimanche 1er septembre de 10h30 à 17h30

Entrée GRATUITE tout le week-end

Ateliers d’écriture et de décoration de tablettes de 14h à 16h les deux jours

Les visiteurs seront invités à élire leur coup de cœur.

Conférences de Ann Defgnée " Jeux et jouets dans l’Antiquité " et de Jean-François Baltus " La villa gallo-romaine de Mageroy à Habay-la-Vieille.

Les NOUVEAUTES !

Nouvelles troupes

Ludus Lunae

La Compagnie des 4 lunes initiera le public aux gestes techniques de la gladiature. Elle organisera également des combats de gladiateurs du Haut-Empire.

Légion V " Alaudae "

La légion V les Alouettes vous présentera l’école du légionnaire. Des démonstrations d’escrime auront lieu dans l’Arena Maxima durant les deux jours.

Nouveau dans le domaine de l’artisanat antique

La verrerie de Marie

Marie travaillera en continu dans son four pour créer des objets en verre tout en vous apportant des explications techniques et historiques.

L’Atelier des 2 Lunes

L’Atelier des 2 Lunes s’est spécialisé dans la coutellerie celte : couteau de table, de cuisine ou encore de camp. Et dans la lithothérapie, des pierres pour se soigner selon la méthode enseignée par Pline l’Ancien.

Nouvelles activités

Les écuries Rigaux

Des balades en calèche emmèneront les visiteurs en centre-ville durant les deux jours à 14h, 15h, 16h et 17h.

Les scouts d’Arlon

Les scouts d’Arlon construiront un portique d’entrée au forum et une mini-tour de guet et de défense en bois.

Création florale

Böhö artiste florale rejoindra Il était une fleur pour proposer un atelier de réalisation de couronnes de fleurs et de bracelets fleuris.

Nouvelle expo et deux conférences

Exposition Jeux et jouets dans l’Antiquité

Découvrez les jeux et jouets à travers les âges. 25 panneaux didactiques dans la salle d’exposition de l’Office du Tourisme (Rue des Faubourgs, 2).

Conférences au Musée Archéologique (Rue des Martyrs, 13) :

Ann Defgnée retrace l’histoire des Jeux et jouets dans l’Antiquité, samedi à 15h30.

Jean-François Baltus nous parlera de recherches archéologiques sur le site de la Villa gallo-romaine de Mageroy à Habay-la-Vieille, samedi à 18h.

Plus d’activités

Les acteurs du week-end proposeront leurs activités habituelles, et aussi des nouveautés : Archéoparc de Malagne-Rochefort : création de bijoux en cuir et feutre, poterie en colombin

Gallia Musica : il sera rejoint par un chroniqueur qui présentera des récits de bataille avec un diorama.

Les Tréviri : travail du bronze, de la vannerie et de la mosaïque.

Spectacles en permanence dans l’Arena Maxima

Le week-end gallo-romain en quelques chiffres :

2 jours de festivités

Près de 100 acteurs

Plus de 70 bénévoles

0€ : prix d’entrée

1 exposition

2 conférences

2 tours romaines

6 visites guidées

15h d’amusement

1 repas

De très nombreuses animations

Des tonnes de souvenirs et de bons moments ;-)

Venez, voyez et participez… au week-end gallo-romain.

Le dimanche midi, un repas " cochon à la broche & ses accompagnements " sera proposé (15€/adulte et 10€/enfant).

Sur réservation à l’Office du Tourisme uniquement.

Petite restauration sucrée/salée et bar tout le week-end !

Petits et grands sont invités à nous rejoindre en costume !

Infos :

Royal Office du Tourisme d’Arlon

Rue des Faubourgs, 2

6700 Arlon

063/21 63 60

info@ot-arlon.be – www.ot-arlon.be

www.facebook.com/Arlon tourisme