Veni Vidi Orolaunum : le 01er et le 02 septembre c'est le week-end Gallo-Romain à Arlon

Les 1 et 2 septembre, Arlon vivra déjà sa sixième édition du week-end gallo-romain : Veni Vidi Orolaunum. Et pour cette édition, des nouveautés sont au programme !

En effet, cet évènement, organisé par le Royal Office du Tourisme d’Arlon, en collaboration avec le Musée Archéologique d’Arlon et la Ville d’Arlon, et avec le soutien de la Maison du Tourisme du Pays d’Arlon et les Amis des Musées, connait un succès croissant et s’étoffe d’année en année !

L’objectif de la manifestation est de mettre à l’honneur le riche patrimoine gallo-romain arlonais et de réunir petits et grands autour de nombreuses animations qui seront (pour la plupart) proposées gratuitement durant tout le week-end.

De nombreuses animations -dont les groupes de reconstitution- se dérouleront à la Plaine des Manœuvres. D’autres activités seront proposées en centre-ville : le Musée Archéologique (ateliers tablette, coup de cœur et conférences), les tours romaines, l’Office du Tourisme…

Le site sera accessible de 10h à 18h30 les deux jours.

L’entrée à l’évènement est GRATUITE !

Comme chaque année, le public retrouvera les camps de reconstitution romains et celtes qui feront notamment découvrir la vie quotidienne de nos ancêtres.

Des artisans : cuir, bronze, textile, céramique, boulangerie, bijoux, musicien (découverte de la musique antique et des instruments)… présenteront également leur savoir-faire !

Des ateliers permettront aux petits et aux grands de s’amuser : couronnes et bracelets de fleurs, bijoux, jeux, cervoise… Balades à poneys pour les enfants.

Des visites guidées (en ville et au Musée Archéologique) ainsi que des permanences aux tours romaines permettront de découvrir le patrimoine gallo-romain de notre ville.

Un " studio photo " permettra de vous costumer et de prendre la pose devant des décors d’époque ! Pour repartir avec de jolis souvenirs…

Une exposition sur l’artisanat en Gaule romaine est également proposée dès à présent et tout l’été à l’Office du Tourisme.

De nombreux souvenirs pour toute la famille seront en vente au stand de l’Office du Tourisme !

Découverte du Musée Archéologique

Ouvert le samedi 1er de 9h à 17h30 et le dimanche 2 de 10h30 à 17h30

Entrée GRATUITE tout le week-end

Ateliers d’écriture et de décoration de tablettes de 14h à 16h les deux jours

Les visiteurs seront invités à élire leur coup de cœur.



Les NOUVEAUTES !

Herculiani Iuniores :

Reconstitution d’une unité d’infanterie lourde de l’armée romaine du IVème siècle après J.-C.

Présentation de la mode romaine tardive et du matériel de l’armée romaine tardive : casques, boucliers, armes de jet, arbalètes.

Samedi et dimanche : 11h45 et 14h30 : " Un romain, du slip à la cote de mailles "

Samedi et dimanche : 16h30 : combats

Marc de Winter : sculpture de pierre

Réalisation " en direct " de l’œuvre " Le lever du voile d’Apollon " (dont le travail a été entamé il y a plusieurs semaines) qui sera ensuite installée dans la cour de l’Office du Tourisme d’Arlon.

Les scouts d’Arlon :

Les scouts d’Arlon construiront une tour de guet et de défense en bois.

La ferme des explorateurs :

La ferme des explorateurs proposera deux ateliers et une exposition de vannerie le dimanche.

Ateliers : 13h-15h et 16h-18h.

Participation : 7€.

Les Archers arlonais :

Petits et grands pourront s’essayer au tir à l’arc !

2€ pour 5 flèches.

Conférences au Musée Archéologique :

Sophie Lefert nous parlera des villas gallo-romaines, samedi à 15h30

Denis Henrotay nous parlera de 15 ans de recherches archéologiques dans le vicus d’Arlon, samedi à 18h

Le week-end gallo-romain en quelques chiffres :

2 jours de festivités

Près de 100 acteurs

40 bénévoles

0€ : prix d’entrée

1 exposition

2 conférences

2 tours romaines

6 visites guidées

17h d’amusement

1 repas

De très nombreuses animations

Des tonnes de souvenirs et de bons moments ;-)

Le dimanche midi, un repas " cochon à la broche & ses accompagnements " sera proposé (15€/adulte et 10€/enfant). Pas de réservation au préalable.

Petite restauration sucrée/salée et bar tout le week-end !

Petits et grands sont invités à nous rejoindre en costume et à prendre la pose avec nos mascottes Julius & Julia !



Infos :

Royal Office du Tourisme d’Arlon

Rue des Faubourgs, 2

6700 Arlon

063/21 63 60

info@ot-arlon.be – www.ot-arlon.be

www.facebook.com/Arlon tourisme

www.facebook.com/week-end gallo-romain à Arlon