Vélo Liberté : le vélo plaisir

Rien de tel qu’un vélo pour partir à la découverte d’une région touristique. Cette dimension est liée à celle du vélo. C’est ce que l’on appelle le cyclotourisme : en vélo de route ou en VTT.

La FFBC – Fédération francophone Belge du Cyclotourisme et du VTT est une fédération axée sur la pratique du vélo hors compétition. Elle s’oriente aujourd’hui sur toutes les pratiques aussi bien sportives, que de loisir ou de découverte. Depuis 2008, la FFBC s’engage à promouvoir la pratique du vélo en toute liberté.

Sa mission : " Promouvoir l’utilisation du vélo comme activité physique apportant plaisir, santé et bien-être pour tous, mais aussi comme moyen de transport bénéfique et utile au quotidien. Agir dans l’accompagnement des pratiquants en les informant sur la prévention, la sécurité et la santé, et en offrant une assurance contre les risques de dommages corporels. "

En soutenant l’organisation de plus de 500 évènements grâce à plus de 200 clubs, la FFBC propose un calendrier de randonnées complet pour toute l’année à travers toute la Fédération Wallonie-Bruxelles. Partez à la découverte de votre région à travers de nombreux parcours fléchés, pour toutes les pratiques et tous les niveaux. La qualité des organisations saura vous surprendre et vous offrir un maximum de plaisir. Elle satisfait déjà plus de 7000 membres. Ce sont à peu près 500 randonnées qui sont organisées chaque année sous les couleurs de la FFBC.

A vos côtés sur la route ou sur les sentiers battus, la fédération est là pour vous épauler et accompagner votre progression par une information complète et variée. Les publications offertes à chacun des membres vous apportent des conseils utiles. N’hésitez donc pas à vous informer en vous connectant régulièrement sur le site web http://www.velo-liberte.be/ ou en vous inscrivant à sa newsletter.

Aujourd’hui, la FFBC se décline en deux logos, deux domaines étroitement liés, que sont le "on-road" et le "off-road". Alors que le premier logo représente tous les pratiquants adeptes de la route, le second se concentre uniquement sur les amoureux du Tout-Terrain. Et c’est tout naturellement que ces deux domaines s’intègrent à la philosophie du "vélo-liberté".