"Nous avons créé cette asbl suite à une discussion sur un groupe de parole. Il y avait notamment une dame qui habitait à Madagascar et qui avait un chat et beaucoup de difficultés financières pour le faire soigner, explique Amanda Simon. À partir de ce moment, j’ai eu l’idée de créer une asbl pour aider les personnes dans le besoin à subvenir aux soins de leurs animaux. Il y a beaucoup de personnes qui abandonnent leurs animaux à contrecœur car ils n’arrivent plus à les soigner par manque de moyens. Nous sommes contactés par des personnes malades ou endeuillées et qui se raccroche à leurs animaux. Et c’est là que nous intervenons pour les aider à garder ce petit lien d’amour qu’ils ont avec leur petit protégé, leurs petits poilus comme nous les appelons dans notre asbl".

" Au secours des poilus " est une asbl créée par une habitante de Vaux-sur-Sûre, Amanda Simon et son papa. Touchés par les personnes en difficultés financières qui ont du mal à garder leurs animaux de compagnie, ils ont décidé de mettre tout en œuvre pour aider ces personnes précarisées et leurs petits compagnons.

Aider l’asbl

Amanda Simon et son papa distribuent, pour les animaux, aussi bien de la nourriture que des couvertures, des paniers, des accessoires, des jouets et même des bonbons. Tout ce dont les animaux ont besoin pour leur bien-être. Ils interviennent également pour les frais vétérinaires et le toilettage pour chiens.

Amanda Simon : "On peut nous aider concrètement en nous déposant des vieilles choses que vous avez chez vous comme des cages à lapins, des aquariums, des vieux paniers pour chiens ou chats ou des gamelles. Nous nous chargeons de récupérer tout cela, de les remettre en état et de les distribuer aux personnes qui en ont besoin. Chaque personne dans le besoin peut venir chez nous sans problème. On ne juge pas, on aide".

Si vous êtes touchés par la démarche d’Amanda Simon et de son papa, rendez-vous sur leur page Facebook.