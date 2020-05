Urgent : La Maison Croix-Rouge du Pays de Bastogne a besoin de vous !

Vous êtes dynamique ? Vous avez un peu ou beaucoup de temps ? Vous avez envie de vous rendre utile aux autres, de vous faire des contacts et des amis ? Vous êtes disposés à vous investir sérieusement dans le cadre d'une association dont la réputation et le sérieux ne sont plus à démontrer ? Alors, n'hésitez plus ! La Maison Croix-Rouge du Pays de Bastogne vous attend....

Actuellement, la Maison Croix-Rouge du Pays de Bastogne recherche des chauffeurs bénévoles. Sinon, elle risque de devoir cesser un grand nombre de ses activités essentielles.

Elle lance ainsi un appel aux personnes âgées de moins de 50 ans disposant notamment d’un permis de conduire pour le transport des patients et du matériel sanitaire.

Surfez sur www.maisoncroixrougebastogne.com

Ecoutez à ce sujet, le Docteur Albert Heintz, ophtalmologue et président de la Maison Croix-Rouge du Pays de Bastogne, joint au téléphone par Philippe Lorain :