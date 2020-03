Urgent : Des couturières bénévoles de St-Léger lancent un appel à des élastiques pour confectionner des masques !

Urgent : Des couturières bénévoles de St-Léger lancent un appel à des élastiques pour... Philippe Lempereur, échevin à la Commune de Saint-Léger et membre du groupe "Bénévoles saint-léger covid19", lance un appel urgent pour obtenir des tissus 100% polyester, du fil Gutterman et surtout des élastiques de couture, et ce, dans le but de confectionner des masques de protection en cette période de pandémie du Covid-19. Toute son équipe risque en effet de tomber à court de matériel suite à la fermeture des magasins de tissus (période de confinement). Vous pouvez contacter Philippe Lempereur au 0498 21 07 27 ou rejoindre la page facebook "Bénévoles saint-léger covid19".