Urbex – Rurex au Centre Culturel de Bastogne : la Nuts City comme vous ne l’avez jamais vue

L’équipe du Centre culturel de Bastogne a le plaisir de vous annoncer la réouverture de sa salle d’exposition. Elle accueille avec joie cette nouvelle possibilité de recevoir son public dans le respect du protocole muséal. A cette occasion, elle vous propose de découvrir la commune de Bastogne sous un autre œil.

Six photographes amateurs et confirmés vous invitent à travers leurs clichés à réfléchir aux notions d’abandon et d’oubli et vous feront (re) découvrir les richesses cachées de la Nuts City. Claudia Dombier, André Georges, Matthieu Gielen, Olivier Monnard, Patrick Piron et Suzy Renoy vous présentent leur sélection de photos prisent sur le territoire de la commune de Bastogne.

L’exploration urbaine (Urbex) ou l’exploration rurale (Rurex) est à la fois un art et une aventure consistant à rechercher et photographier des sites urbains ou ruraux oubliés de tous. Usines désaffectées, maison de campagne, granges au milieu des champs, vestiges perdus dans les bois, ces sites fascinants offrent un autre regard sur notre environnement.

L’urbex a rapidement pris de l’ampleur ces dernières années pour devenir un mouvement en vogue parmi les férus d’aventure, qui se rendent aussi bien en rase campagne, qu’en pleine ville. Au cœur de cette exploration urbaine ou rurale, la photographie documente, commémore et immortalise ces univers invisibles avant qu’ils ne disparaissent dans l’oubli. Et à travers la photographie de ces lieux oubliés, on peut aussi imaginer, construire un devenir à ces lieux désaffectés.

Les 6 explorateurs vous feront découvrir sous un autre œil la campagne bastognarde, des hangars oubliés, des bâtiments laissés à l’abandon, des ruines ou encore l’aile Van Geluwe semblant figée dans le temps mais qui un jour deviendra le nouveau Centre culturel et accueillera à nouveau de nombreux visiteurs amateurs d’art sous toutes ses formes.