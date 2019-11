Urban Trad en concert à Bertrix

Bienvenue en Sanomi Land, patrie d’Urban Trad ! Le Centre culturel de Bertrix vous invite à découvrir ce territoire unique, aux couleurs folk/rock, baigné par des courants alternatifs qui apporteront fraîcheur et fougue aux adeptes de ce groupe !

Rappelez-vous, en 2003, ils avaient marqué le paysage musical belge en terminant en deuxième position au concours " Eurovision de la chanson " à 2 points seulement de la première place avec le titre " Sanomi " écrit par Yves Barbieux dans une langue imaginaire !



Depuis, Urban Trad s’est forgé une belle réputation live sur les grandes scènes des festivals internationaux (Festival International de Louisiane (US), Dranouter Festival (B), Skagen Festival (DK), Colors of Ostrawa (CW), Triskell Festival (IT)).

Comme son nom l’indique, Urban Trad est un groupe de musique d’inspiration traditionnelle bien ancré dans le 21ème siècle. Au chant, Verónica Codesal et Soetkin Collier apportent la chaleur et l'émotion à des mélodies bien huilées tandis que le set (guitares, batterie, basse, violon) se lance dans des envolées musicales qui invitent à taper des pieds et à danser. Les instruments acoustiques (violon, cornemuse, mandoline,…) soutiennent la section rythmique et donnent au groupe sa couleur unique ! Une musique traditionnelle bien actuelle qui a autant sa place sur une scène rock que dans un centre culturel (Diama Den, Polaire, …).

L’énergie et la musicalité des morceaux accrochent tous les âges et tous les publics, qu’ils soient, au départ, fans de ce genre musical ou pas. Ils nous reviennent avec de nouveaux musiciens et des sonorités plus électriques !

Deux artistes luxembourgeois plein de talent, Laura Waty (piano) et Florent Brack (chant), se produiront en première partie de soirée. Laura a obtenu différents prix dont celui du Conservatoire de Bruxelles avec grande distinction et se produit en tant que soliste dans différents récitals en Belgique et à l’étranger. Florent, lauréat de l'émission 2015 de The Voice Belgique, a partagé la scène avec Kid Noize et a sorti plusieurs singles sur les radios nationales. Il est également le chanteur du groupe Brack Brothers, aux côtés de son frère Lionel et d’autres amis musiciens. Découvrez le duo Waty-Brack, fraîchement créé et ses compositions originales oscillant entre balade romantique et refrains très rythmés.

Un conseil : notez dès à présent ce double moment musical dans votre agenda et réservez votre place, cela vaut le détour !

Modalités pratiques :

Urban Trad

Avec Verónica Codesal (chant), Soetkin Collier (chant), Jill Delien (basse), Philip Masure (guitare acoustique), Bert Verschueren (guitares électriques), Nicolas Scaillet (batterie), Yannick Swennen (violon, mandoline)

En 1ère partie : Laura Waty et Florent Brack

Au Centre culturel de Bertrix

Jeudi 14 novembre à 20h00

Infos et réservations : 061/41 23 00 - cc.bertrix@gmail.com

PAF : Adultes 16 € - Moins de 26 ans 12 € - Moins de 12 ans 8 €