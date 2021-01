Une vidéo pour éblouir son public : la compagnie de danse Egrégore de Bastogne se réinvente

En janvier dernier la compagnie Egrégore a présenté son premier spectacle : "Confusions de Genre". Et vu la situation sanitaire, la Compagnie a décidé de faire une captation vidéo du spectacle afin de le présenter au maximum de monde…

Depuis la nuit des Temps, l’Homme et la Femme constituent les deux moitiés de l’Humanité, à la fois si différentes mais tellement complémentaires.

Au-delà des attributs physiques et biologiques inhérents à leur sexe, ils possèdent des caractéristiques sociales, psychologiques ou encore économiques propres à chacun, et c’est en cela que les genres se distinguent. "Un homme doit être fort, courageux, doit subvenir aux besoins de sa famille et ne jamais montrer ses émotions. Une femme doit être douce, aimante, maternelle et ne pas se montrer trop intelligente." Mais que se passerait-il si ce n’était pas le cas ? Ces stéréotypes nous condamnent-ils à la place attribuée à notre sexe ?

A travers la danse, qu’accompagnent les textes de Monsieur Armel Job, sur des musiques aussi variées que les sujets traités, les danseurs et les danseuses exploitent à la fois les clichés et les vérités héritées du système patriarcal, ainsi que les rêves d’une société plus égalitaire et respectueuse des choix de chacun.

Ce spectacle nous renvoie à nous-même, à notre position sur cette problématique qui, contrairement aux idées reçues, ne concerne pas que les gens en marge du système, ceux qui ne se retrouvent pas dans l’une ou l’autre case. L’acceptation et le changement viennent à travers la découverte et la compréhension. Tel est le but de cet Art. Tel est le but de la Compagnie Egrégore.

En janvier dernier, la compagnie a présenté son premier spectacle "Confusions de Genre" au centre culturel de Bastogne, faisant salle comble les deux soirs, ce qui leur a permis de dégoter quelques dates pour cette saison-ci. Malheureusement, le Covid étant passé par là, l’équipe en est au point (quasi) mort.

En effet, ils ont décidé, suite aux annulations et reports auxquels ils ont dû faire face, de préparer une captation vidéo professionnelle de ce spectacle, afin de le présenter au public, sur les réseaux sociaux dans un premier temps (le but par la suite, serait de le vendre à une chaîne de télévision locale ou autre). Pour cela, la compagnie Egrégore a mis en place une cagnotte, afin de pouvoir payer les artistes présents sur le projet, ainsi que récolter de l’argent pour les projets futurs, que ce soit en frais matériels ou "humains".



Le spectacle "Confusions de Genre" se veut tout public, avec un accent mis sur la sensibilisation des jeunes de 14 à 18 ans. Grâce à une diversité énorme au niveau des musiques, styles de danse, mises en scène, la compagnie a réussi à créer un spectacle qui parle à tout le monde et dans lequel chaque spectateur peut trouver SON moment favori.

Elle y aborde des thèmes centrés sur le genre (masculin, féminin, autre) comme la différence, la non-binarité, les violences conjugales, les inégalités dans le monde du travail, la fragilité, les relations amoureuses, la filiation… et bien d’autres, grâce, également, à leur collaboration avec M. Armel JOB, personnalité bien connue du public dans le sud du Pays.

