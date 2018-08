Une nuit au plus près des étoiles à l'Euro Space !

Laissez-vous émerveiller par le spectacle qu’offre la plus haute concentration d’étoiles filantes de l’année et profitez de la présence de nombreux clubs d’astronomie. L'Euro Space Center vous accueille ce jeudi 9 août pour observer un des plus beaux ciels de l'année. A cette époque, la Terre croise en effet un essaim de poussières et cailloux en provenance de la comète Swift-Tuttle. Ceux-ci se consument en pénétrant dans l'atmosphère à plus de 200.000 km/h et viennent zébrer le ciel d'autant d'étoiles filantes.

Bien avant que le ciel ne s’obscurcisse et permette les observations, l’Euro Space Center vous propose des activités dès 15h00. Ateliers thématiques pour petits et grands, conférences, observation du Soleil et des étoiles, séances de planétarium commentées et bien plus encore… Venez en prendre plein la vue !

Cette année, vous pourrez également remporter des télescopes et des entrées en participant au Quiz spatial !

Quand ? Ce jeudi 9 août à partir de 15h

Où ? Euro Space Center, rue devant les Hêtres 1 - Transinne (Libin). E411 sortie 24

Pour qui ? Toute la famille

Le prix ? Événement gratuit

Parking sur place

Activités en extérieur et en intérieur.

Les images de l'interview de Dominique Gering, responsable pédagogique à l'Euro Space Center, au micro de Philippe Lorain, sont à (re)voir ici :