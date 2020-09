Une nouvelle chronique culinaire voit le jour au centre FEDASIL de Bovigny

Une nouvelle chronique culinaire a vu le jour dans les centres Fedasil de Senonchamps (Bastogne) et Bovigny (Gouvy), chronique que l'équipe de l'Agence Fédérale pour l'Accueil des Demandeurs d'Asile essaie de faire connaître au plus grand nombre.

En effet, la crise sanitaire actuelle a mis à mal les activités habituellement organisées dans les centres. Il a donc fallu trouver des projets alternatifs afin de garder le contact.



Toujours prêts et motivés à l’idée de partager leur culture, leur passion et leur talent, les résidents ont pris la décision de se mettre en scène pour concocter leur plat préféré et en faire profiter tout un chacun.



Au travers de clips vidéos postés en ligne sur les pages Facebook des centres respectifs, ils vous font faire un tour du monde des saveurs et vous mettent l'eau à la bouche.



Une nouvelle recette sortira chaque mois et sera disponible sur Facebook (@FedasilSenonchampset @FedasilBovigny) ainsi que sur le site web www.fedasil.be. Plusieurs recettes sont déjà en ligne !





