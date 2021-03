Une foire aux jouets à la Maison Croix-Rouge d’Aubange-Messancy : c’est ce samedi 20 mars pour la bonne cause

Habituellement, cet événement a lieu avant les vacances de fin d’année, pour permettre à toutes les familles de gâter leurs enfants pour les fêtes. Fin 2020, à la suite de la pandémie, la Maison Croix-Rouge a organisé une version "light" de cette foire, accessible principalement aux familles les plus précarisées du secteur, sur invitation envoyée par les CPAS et plan de cohésion sociale. Mais ordinairement, le grand public est le bienvenu pour acquérir à des prix très modiques des jeux, jouets, livres et matériel de puériculture. Comme il reste beaucoup de belles pièces, la Maison Croix-Rouge Aubange-Messancy organise, dans le respect des règles sanitaires en vigueur, une édition supplémentaire, pour permettre aux parents de faire leurs achats avant les vacances de printemps.

La Maison Croix-Rouge reçoit les jeux, livres et matériel de puériculture en don, les membres les vérifient et nettoient, et ils les revendent à des prix variant entre 0,50 et 4 euros (0,25 à 1 euro pour les livres, parfois maximum 15 ou 35 euros pour des pièces exceptionnelles). Les bénéfices de cette vente contribuent au financement des actions sociales (épicerie sociale ouverte aux personnes envoyées par les CPAS, transport social et vers les rendez-vous médicaux, location de matériel paramédical, etc.). Les prix très avantageux permettent à tout un chacun de poser un acte d’achat dans la mesure de ses possibilités financières, et les familles les plus précarisées sont invitées par les organismes d’aide à venir retirer gratuitement un jouet et un livre par enfant. Ainsi, tout le monde est gagnant.