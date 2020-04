Une écoute en ligne, gratuite et confidentielle, pour les détenus

Accès au préau limité, plus aucune visite, plus d’activités ni de permission de sortie : la lutte contre le coronavirus impacte aussi les détenus dans les prisons de notre province. Pour continuer à leur assurer une écoute et une assistance morale, un numéro vert a été mis en place par la FAMD (Fondation d’Assistance Morale aux Détenus) en collaboration avec le CAL/Luxembourg (Le Centre d'Action Laïque de la province de Luxembourg).

Chaque jour, les autorités confirment la nécessité de respecter scrupuleusement les mesures d’hygiène et de distanciation sociale pour enrayer la propagation du coronavirus. Les établissements pénitentiaires ont d’ailleurs pris des mesures en ce sens.

Ces mesures imposées par le gouvernement rendent la situation dans les prisons de notre province très difficile à gérer. Sans visite ni permission de sortie, les détenus sont privés de leurs proches mais aussi de l’écoute et de l’assistance morale proposées habituellement par des conseillers moraux dans les murs des prisons de notre province.

Pour maintenir cette assistance morale individuelle (écoute et soutien) aux personnes détenues en cette période complexe, un numéro d’appel gratuit a été mis en place par la Fondation pour l’Assistance Morale aux Détenus (FAMD).

Dans notre province, les trois prisons ont accepté la mise en place de ce dispositif et ont relayé l’information aux détenus.

Quatre personnes, deux déléguées du CAL/Luxembourg et deux conseillers moraux volontaires, qui assurent habituellement l’assistance morale laïque dans les prisons de notre province, sont dès à présent disponibles par téléphone pour répondre aux appels des détenus.

Après avoir formé le numéro vert (0800), les détenus sont mis en relation avec le conseiller moral de leur région grâce aux informations pratiques transmises par les directions des prisons.

Face aux mesures qui compliquent le quotidien des détenus et les isolent encore davantage de monde extérieur, cette écoute active est une initiative de solidarité qui mérite d’être soulignée.

A propos du CAL/Luxembourg

Le Centre d’Action Laïque de la province de Luxembourg est une association dont l’objectif est la défense, la promotion et la structuration de la laïcité sur l’ensemble de la province. Être laïque, c’est militer pour la dignité de chaque individu, en combattant les pratiques discriminatoires, les exclusions et les injustices. Pour le CAL/Luxembourg, cela se traduit par des initiatives en faveur de l’égalité, d’une solidarité, d’une démocratie et d’une citoyenneté renforcées. Depuis plus de 20 ans, le CAL/Luxembourg se penche sur la question de la détention en réalisant des actions concrètes au sein des prisons de la province ainsi que des actions de sensibilisation à la situation carcérale destinées au grand public.

Plus d’infos : https://www.calluxembourg.be/en-prison/