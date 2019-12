Une crèche luxembourgeoise se mobilise pour "Viva for Life"

La crèche grand-ducale "Le Bonheur" est établie dans la commune de Troisvierges. Celle-ci est la dernière commune luxembourgeoise et est prolongée par 3 communes belges : Gouvy, Burg-Reuland et Saint-Vith.

La crèche possède la particularité d’être une crèche " frontalière " qui est destinée à accueillir des enfants tant luxembourgeois que belges qui ont comme langues maternelles le luxembourgeois, le français et l’allemand. Elle accueille également plusieurs enfants parlant le portugais. La moitié des enfants sont belges (francophones et germanophones) et l’autre moitié est luxembourgeoise.

La crèche accueille les enfants de 0 à 4 ans (âge de la scolarisation luxembourgeoise). Cet état de fait reflète exactement du caractère multiculturel du pays qu’est le Luxembourg. Leurs journées quotidiennes se déroulent en français et en luxembourgeois.

Le nord du Luxembourg étant très " vert ", la crèche est entourée par la nature, les animaux de la ferme et le grand air.

La commune de Troisvierges est très dynamique, beaucoup d’activités y sont organisées (kermesse, marchés divers, ventes de seconde main, tournoi de football, journées sportives, etc.) et il y règne une très bonne ambiance.

Le siège du Bonheur se trouve précisément au 28 Hauptstrooss L-9980 Wilwerdange. Actuellement, la société emploie 16 personnes à temps pleins.

Anouk Leruse, originaire de Gouvy, est la personne s’occupant de la gestion générale et quotidienne du " Bonheur ". Etant éducatrice graduée et travaillant depuis septembre 2001 dans le secteur des crèches au Luxembourg, elle a pu acquérir une grande expérience des compétences nécessaires à l’accueil de l’enfant dans sa spécificité et son individualité au sein des crèches. Son parcours professionnel est riche de 17 années d’engagement en tant que chargée de direction dans des crèches privées (familienservice – 3 ans / les petits loups " BGL " - 12 ans / la colline aux enfants – 2,5 ans).

Ce jeudi en direct vers 6h20, Philippe Lorain a reçu la gouvionne Anouk Leruse, responsable de la Crèche " Le Bonheur " située à Wilwerdange (GDL). Une crèche luxembourgeoise ouverte aux enfants frontaliers, et qui se mobilise pour " Viva for Life " via notamment sa participation aux prochains marchés de Noël de Gouvy et de Wiltz :