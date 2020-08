Une belle prise à 2 pas des studios de Viva ! - © Tous droits réservés

Une belle prise à 2 pas des studios de Viva ! - Luxembourg Matin - 05/08/2020 Jérôme Lion, un habitant de Opont, petit village de la commune de Paliseul, a pêché, le 23 juillet dernier à 17h35 précises, une carpe de plus de 10 kg dans l'étang du centre sportif de Libramont ! La petite famille était réunie autour de lui pour l'aider à sortir ce beau et gros poisson de l'eau C'est au même moment que Philippe Lorain se promenait et qu'il a ainsi pu immortaliser l'instant...