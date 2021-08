Une 7e édition du Trail des Fées à Bertrix ouverte aussi aux personnes à mobilité réduite

La 7ième édition du Trail des Fées à Bertrix ce 11 septembre 2021 - Luxembourg Matin -... Le traditionnel Trail des Fées aura lieu le samedi 11 septembre prochain dans la région de Bertrix. Depuis plusieurs années, Altéo Luxembourg participe à l'évènement en joëlettes. Et cette année, il y a eu une volonté de l’organisation d’offrir la possibilité à des traileurs ou des marcheurs de vivre cette expérience joëlette et de remettre les bénéfices à Altéo. Laurent Goffin, organisateur du Trail des Fées, et Quentin Gaspard, d'Altéo Luxembourg, étaient nos invités ce lundi à 07h20 et à 07h50...