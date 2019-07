Un semi-marathon unique en son genre : rendez-vous à Arville ce 14 juillet...

Après une interruption de 40 ans, une bande de passionné a remis sur pied le 8 juillet 2018 le Semi-Marathon d’Arville. Ce marathon est unique en son genre puisqu’il s’agit en réalité d’un parcours constitué de 7 boucles de 3 km avec un dénivelé total de 600m.

Afin de rendre la course accessible à un plus grand nombre de participants, il a été décidé de donner, à des joggeurs qui le souhaitaient, la possibilité de former des équipes de maximum 7 coureurs.

De plus, selon la tradition, une course aux caramels et deux courses adaptées avaient également été organisées pour les plus jeunes coureurs.

Durant la première édition en 2018, plus de 130 coureurs ont été accueillis à Arville. Forts de ce succès, il a été décidé d'organiser une deuxième édition ce 14 juillet 2019.



L’organisateur officiel du Semi-Marathon d’Arville est le Running Team Saint-Hubert asbl. Cette asbl a pour but d’organiser des événements transgénérationnels dans le village.

Infos pratiques

Date : 14 juillet 2019

Lieu : Arville (Saint-Hubert)

Horaire :

8.00 : Inscriptions du jour

9.00 : Course aux caramels

10.00 : Fin des inscriptions

10.30 : Départ de la course

13.30 : Remise des prix