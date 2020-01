Un programme bien chargé pour BJC Gaume en ce début 2020

Johan et Bertrand sont deux amis originaires d’Halanzy. Depuis quinze ans qu’ils se connaissent, ils ont partagé nombre d’expériences ensemble. L’idée leur est donc venue de créer une société à double vocation : non seulement, la société BJC (Bertrand Jacques et Johan Cristina, le J étant commun) a pour vocation de créer des événements et de développer la culture en Gaume et en Province de Luxembourg, mais elle a aussi pour vocation de vous venir en aide, et de vous épauler dans la création de vos propres événements. Si vous êtes en manque d’idées, en manque d’inspiration, n’hésitez pas à faire appel à BJC qui se fera un plaisir d’écouter votre projet et de vous conseiller au mieux.

Et le programme pour le début 2020 est déjà bien chargé :

- le dimanche 19 janvier : "Bienvenue aux Oscars" au ROx de Rouvroy

- le samedi 01er février : Alain Soreil avec son spectacle "Un homme show" au Cercle d’Halanzy

- le samedi 14 mars : Eric Boschman avec son spectacle "l’âge de Bière" au Claimarais d’Aubange

- le jeudi 30 avril : Waterfront plays Simple Minds et Achtung Babies plays U2 au Hall polyvalent d’Arlon

