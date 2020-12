Un Noël solidaire pour les commerces de Neufchâteau

L’association des commerçants de Neufchâteau et l’Agence de Développement Local (ADL) organisent leur traditionnelle action de fin d’année. Une action qui sera, forcément, différente des autres années avec le concours de Noël et la Boutique éphémère qui devient la Boutique solidaire.

➢ Le concours de Noël

En ces instants difficiles, il était important pour l’ADL de Neufchâteau de maintenir son action afin de ramener un peu de vie, de dynamisme dans la ville mais aussi de réchauffer le cœur des citoyens et des commerçants en apportant un peu la magie de Noël.



Concrètement, un concours sera organisé du 14 au 31 décembre 2020. Pour tout achat dans un commerce participant, le client sera invité à tirer un bulletin de participation au sort. Les gagnants recevront des chèques commerces ou des bons cadeaux offerts par les commerçants.



Cette action concerne aussi bien les commerces ouverts que ceux qui n’ont pu reprendre leur activité mais qui font du click and collect. Afin de soutenir davantage ces derniers et leur permettre de participer, l’Association des commerçants leur offrira 3 chèques commerces de 15 euros à offrir à leurs clients gagnants.





➢ La Boutique Ephémère devient La boutique SOLIDAIRE



Le dernier Comité de Concertation nous a amené son lot de bonnes nouvelles mais aussi de mauvaises. En effet, nous sommes ravis de voir à nouveau une partie des commerces reprendre vie mais il y a un goût de trop peu. Les métiers de contact sont toujours fermés et subissent de plein fouet les conséquences de cette crise. Le mois de décembre représente une perte très importante de leur chiffre d’affaires et le " click and collect " ne suffira malheureusement pas.



C’est pourquoi, l’Agence de Développement Local et la boutique éphémère ont souhaité unir leurs forces et leur donner un petit coup de pouce.

La boutique éphémère devient la boutique SOLIDAIRE du 08 au 31 décembre. Les commerces qui n’ont pu reprendre leur activité se verront proposer un espace GRATUITEMENT au sein de la Boutique Ephémère pour y vendre leurs produits pendant tout le mois de décembre.

Les clients pourront y trouver des produits de soin, des paniers cadeaux, du vin, des bons cadeaux, des bijoux fantaisie, sacs, foulards, …

Commerces participants :

Wines of Earth – L’Ivresse d’une Coupe – Soso Beauty – Zen’At – L’Institut Cocoon