Un jeune journaliste pigiste virtonais de TV Lux en immersion (très matinale) à Vivacité !

Le jeune Nicolas Guidi, âgé de 21 ans et originaire de Virton, étudie actuellement le journalisme et la communication à l'IHECS à Bruxelles (Institut des Hautes Études des Communications Sociales). Depuis 2014, il collabore avec nos confrères et voisins de la télé locale de la province de Luxembourg (TV Lux), et a même, depuis 12 mois, un statut de pigiste chez eux. Ce mardi matin, il s'est levé à 2h45, a quitté sa Gaume, et est venu nous rejoindre dès 3h40 pour passer une journée en totale immersion au sein de la rédaction de Vivacité Luxembourg. Il était même notre invité "fil rouge" entre 6h et 8h, pour nous parler de sa passion, de son parcours et prodiguer de précieux conseils aux jeunes qui, comme lui, aimeraient se lancer dans l'aventure audio-visuelle.